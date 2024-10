Torlose Partie im Waldstadion FCH-Siegesserie endet mit Unentschieden gegen TSV Steinbach Stand: 05.10.2024 15:53 Uhr

Vier Spiele in Folge hat der FC Homburg in der Regionalliga Südwest zuletzt gewinnen können. Am Samstag endete die Siegesserie gegen den TSV Steinbach mit einem 0:0. Für den FCH war es aber das zehnte Spiel in Folge ohne Niederlage.

Die letzten vier Spiele hat der FCH in der Regionalliga Südwest ohne Gegentor gewinnen können, zuletzt gegen den 1. Göppinger SV. Insgesamt ist das Team sogar schon seit neun Spielen ungeschlagen gewesen.

Diese Siegesserie wollte der FC Homburg im Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger fortsetzen. Doch vor heimischer Kulisse hat sie am Samstag dann doch vorerst ein Ende genommen. Die Gastgeber kamen über ein 0:0 gegen den TSV Steinbach Haiger nicht hinaus.

FCH nächste Woche bei Kickers Offenbach zu Gast

Die nächste Chance auf einen Sieg haben die Grün-Weißen kommenden Freitag. Um 19.00 Uhr ist Anpfiff des Auswärtsspiels gegen die Kickers Offenbach.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 05.10.2024 berichtet.



