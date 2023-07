Dominic Schmidt und Angelos Stavridis FC Homburg verpflichtet zwei neue Spieler Stand: 07.07.2023 20:16 Uhr

Das Regionalliga-Team des FC Homburg wird um zwei Spieler erweitert: Der Verein hat den Mittelfeldspieler Dominic Schmidt für die neue Saison verpflichtet. Außerdem wird der Stürmer Angelos Stavridis vom 1. FC Kaiserslautern die Homburger unterstützen.

Der FC Homburg hat zwei weitere Neuzugänge verpflichtet. Mittelfeldspieler Dominic Schmidt wechselt vom 1. FC Schweinfurt nach Homburg und erhält dort einen Zwei-Jahres-Vertrag. Schmidt wurde in der Jugend des FC Bayern München und des FC Augsburg ausgebildet. Der 22-Jährige kam in der Regionalliga Bayern zu insgesamt 39 Einsätzen.

"Ich möchte der Mannschaft dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen und freue mich auf die neue Saison", sagt Schmidt über seinen Wechsel nach Homburg. Cheftrainer Danny Schwarz sieht in dem 22-Jährigen einen Spieler, der eine "robuste, kompromisslose Spielweise" mitbringt und variabel in der Defensive eingesetzt werden kann.

Angelos Stavridis neu beim FCH

Außerdem kommt der Stürmer Angelos Stavridis auf Leihbasis vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern für ein Jahr nach Homburg. Für die zweite Mannschaft des FCK erzielte der 19-Jährige und gebürtige Homburger 16 Tore. "Ich bin davon überzeugt, in Homburg meine nächsten Schritte in der Entwicklung gehen zu können", sagt Stavridis.

"Angelos ist ein starker Eins-gegen-Eins-Spieler, der in der Offensive viele Positionen einnehmen kann. Er hat eine richtig gute Torquote und schnupperte in Kaiserslautern bereits Profiluft", so Trainer Schwarz.

Mehr zum FC Homburg:

Homburg-Spieler Tim Stegerer fällt verletzungsbedingt monatelang aus Schlechte Nachrichten für Fußball-Regionalligist FC Homburg: Rechtsverteidiger Tim Stegerer wird offenbar für längere Zeit ausfallen. Beim Trainingsauftakt verletzte sich der 34-Jährige schwer am Knie.