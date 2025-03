Nächster Weltrekord? Extremschwimmer Waschburger will Cookstraße bei Neuseeland durchqueren Stand: 13.03.2025 08:44 Uhr

Der saarländische Extremschwimmer Andreas Waschburger ist weiter auf Rekordjagd. Nach dem er bereits zwei von insgesamt sieben berüchtigten Meerengen in Weltrekordzeit durchschwommen hat, will er in einer Woche die Cookstraße bei Neuseeland durchqueren.

Der mehrfacher Weltrekordhalter und Weltmeister im Eisschwimmen, Andreas Waschburger, steht vor einer weiteren Herausforderung. Der 37-jährige Saarbrücker will die Cookstraße durchqueren – eine Meerenge bei Neuseeland.

Am Mittwoch ist Waschburger mit seiner Frau und seinem Team nach Neuseeland aufgebrochen. Je nach Wetterlage will er zwischen dem 20. und 26. März seine Durchquerung starten.

Starke Strömungen, niedrige Wassertemperaturen

Die 23 Kilometer lange Strecke gilt als eine der anspruchsvollsten Freiwasserstrecken weltweit. Neben starken Strömungen und unberechenbaren Wetterbedingungen erschweren auch niedrige Wassertemperaturen die Überquerung.

Die Cookstraße gehört zu den "Ocean's Seven" - einer siebenteiligen Herausforderung für Langstreckenschwimmer, angelehnt an die Bergsteiger-Herausforderung "Seven Summits", die die jeweils höchsten Gipfel eines Erdteils umfasst.

Weltrekorde im Ärmelkanal und auf Hawaii

Zwei dieser sieben berüchtigten Freiwasserstrecken hat Waschburger bereits in Rekordzeit durchschwommen. Er hält aktuell den Weltrekord für den schnellsten männlichen Schwimmer im Ärmelkanal und im Molokai Channel auf Hawaii.

Mehr zu Andreas Waschburger

Waschburger gewinnt nochmal Gold bei Eisschwimm-WM Andreas Waschburger hat bei den Weltmeisterschaften der Eisschwimmer in Italien zum vierten Mal Edelmetall gewonnen. Der 37-jährige Saarbrücker siegte in der Königsdisziplin über 1000 Meter. Zuvor hatte Waschburger sich bereits über die 500 Meter Gold und über die 250 Meter zweimal Silber gesichert.

Saarbrücker Schwimmer Waschburger erringt neuen Weltrekord in Hawaii Der saarländische Schwimmer Andreas Waschburger hat einen neuen Weltrekord im Freiwasser aufgestellt. In Hawaii durchquerte er den Molokai-Kanal in 9 Stunden, 55 Minuten und zehn Sekunden. Das ist mehr als zwei Stunden schneller als der bisherige Rekord.

Waschburger holt EM-Titel und Weltrekord im Eisschwimmen Der saarländische Schwimmer Andreas Waschburger hat sich bei der Europameisterschaft im rumänischen Oradea am Freitag den Titel über 500 Meter Freistil und am Samstag über 1000 Meter Freistil im Eisschwimmen gesichert. Dabei stellte er auch neue Weltrekorde auf.