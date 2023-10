Sieg gegen Schlusslicht Braunschweig Elversberg weiter in der Erfolgsspur Stand: 20.10.2023 20:30 Uhr

Nach einem holprigen Saisonstart scheint Elversberg endgültig in der Zweiten Liga angekommen zu sein. Die Saarländer gewannen am Freitagabend klar mit 3:0 gegen Eintracht Braunschweig und bleiben damit das sechste Pflichtspiel in Folge ungeschlagen.

Thomas Braun

Die letzte Niederlage in der Liga liegt fast zwei Monate zurück. Seit der 0:5-Klatsche gegen Düsseldorf hat Elversberg keine Partie mehr verloren in der Zweiten Liga und unter anderem auch gegen Aufstiegsaspirant Hamburger SV einen knappen Sieg gefeiert.

Diese Erfolgsserie hat das Team von Horst Steffen am Freitagabend beim Flutlichtspiel an der Kaiserlinde fortgesetzt: Gegen Braunschweig feierten die Saarländer einen ungefährdeten 3:0-Sieg.

Elversberg begann mit hohem Tempo und nahm gleich das Heft in die Hand - hatte aber zunächst noch Chancen, sich zum Tor durchzukämpfen.

Stock trifft zur verdienten Führung

Die erste zählbare Chance hatte Paul Stock in der 20. Minute. Während sein erster Versuch noch knapp am Tor vorbeiging, machte er es nach der darauffolgenden Ecke besser und verwandelte mit einem satten Schuss aus gut 14 Metern zur 1:0-Führung.

Elversberg blieb auch danach die bessere Mannschaft, das Tabellenschlusslicht Braunschweig hatte wenig bis gar nichts entgegenzusetzen. Strafraumszenen blieben aber Mangelware. Mit den Schüssen - meist aus der zweiten Reihe - hatte Eintracht-Schlussmann Hoffmann wenig Probleme.

Wanner erhöht auf 2:0

Richtig gefährlich wurde es erst kurz vor der Halbzeitpause. Zunächst scheiterte Schnellbacher noch nach einem Steilpass.

Mehr Erfolg hatte kurz darauf das von Bayern München ausgeliehene Toptalent Paul Wanner. Einen hohen Pass an die Strafraumgrenze legte Schnellbacher per Kopf auf Wanner ab, der aus kurzer Distanz abzog und zum 2:0 für Elversberg erhöhte.

Braunschweig bleibt ungefährlich

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste zwar deutlich aktiver als in der ersten Halbzeit, bis vor das Elversberger Tor kamen sie aber dennoch nicht. Erstmals gefordert war SVE-Keeper Kristof in der 68. Minute, hatte mit dem Schuss von Donkor aber keine Probleme.

Stattdessen war wieder Elversberg am Zug. Zunächst hatte Martinovic in der 86. Minute das 3:0 auf dem Fuß, Hoffmann konnte aber parieren. Drei Minuten später landete ein Abstauber von Boyamba tatsächlich im Tor - der Schiedsrichter entschied aber auf Abseits.

Schlusspunkt durch Boyamba

Erst der Treffer in der Nachspielzeit - unmittelbar vor dem Schlusspfiff - der zählte dann tatsächlich. Boyamba setzte den Schlusspunkt bei einer ingesamt überzeugenden Partie der SVE.

Elversberg feiert damit seinen vierten Sieg in Liga Zwei. Mit nun 15 Punkten reihen sich die Saarländer vorerst auf dem siebten Tabellenplatz ein.

Weiter geht es für Elversberg am nächsten Sonntag (29.10.) beim Tabellennachbarn 1. FC Magdeburg. Anstoß ist dann um 13.30 Uhr. Eine Zusammenfassung der Partie gegen Braunschweig sehen Sie am Samstag ab 17.30 Uhr in der sportarena im SR Fernsehen.

Über dieses Thema berichten auch die SR-Hörfunknachrichten am 20.10.2023.

