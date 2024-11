Erfolgsserie gerissen Elversberg scheitert an kompakter Regensburger Defensive Stand: 02.11.2024 14:55 Uhr

Nach der Pokalniederlage gegen Leverkusen ist auch die Erfolgsserie der SVE in der Zweiten Liga gerissen: Nach vier Spielen in Folge ohne Niederlage musste Elversberg am Samstag beim Tabellenletzten Jahn Regensburg trotz 80 Prozent Ballbesitz ohne Punkte und Tore wieder abreisen.

Thomas Braun

Die Niederlage im DFB-Pokal vergessen machen und den zuletzt guten Lauf in der Zweiten Liga - unter anderem mit Siegen gegen die Hertha, den HSV und den FCK - fortsetzen: Mit diesem Ziel war die SV Elversberg am Samstag beim Tabellenletzten SSV Jahn Regensburg angetreten. Die Regensburger haben sich vergangene Woche vom bisherigen Trainer Joe Enochs getrennt und konnten dann unter der Woche einen knappen Pokalsieg feiern.

SVE überlegen - aber früh in Rückstand

Die Saarländer begannen überlegen und setzten sich früh in der Regensburger Hälfte fest, die Hausherren verlegten sich aufs Kontern. Genau ein solcher Konter brachte dann aber in der 16. Minute die überraschende Führung für den Jahn. Ein Regensburger setze sich auf der linken Außenbahn durch - die anschließende halbhohe Flanke in den Strafraum landete bei Noah Ganaus, der die 1:0-Führung erzielte.

Elversberg steckte danach zwar nicht auf und spielte weiter nach vorne, Abschlüsse waren aber Fehlanzeige. Es fehlten die Ideen, die gut stehende Abwehr des Tabellenletzten zu überwinden. Einen zusätzlichen Rückschlag brachte die Verletzung von Kapitän Luca Schnellbacher, der kurz vor der Pause nach einem Zusammenstoß das Feld verlassen musste.

Elversberg findet keine Lücken

Nach dem Seitenwechsel unverändertes Bild: Elversberg lief weiter an, fand aber kaum Lücken. Die vielleicht größte Chance hatte Manuel Feil, der eine Vorlage von Asllani aus etwa zehn Metern volley aufs Tor brachte - allerdings etwas zu zentral auf Torhüter Gebhardt, der mit beiden Händen parieren konnte.

Gebhardt war nun häufiger gefordert, konnte aber die knappe 1:0-Führung für sein Team festhalten. Daran änderte auch die rote Karte für den Regensburger Dejan Galjen in der Nachspielzeit nichts mehr. Elversberg kassierte damit - trotz 80 Prozent Ballbesitz - seine dritte Niederlage in dieser Saison, Regensburg feiert seinen zweiten Saisonsieg.

Aufstiegsaspirant Hannover an der Kaiserlinde

Nächste Woche steht ein Spitzenspiel an der Kaiserlinde an. Am Sonntag kommt der Tabellenführer Hannover 96 nach Elversberg. Anstoß ist dann um 13.30 Uhr.

Das Spiel wurde live und in voller Länge im Audiostream auf Sportschau.de übertragen. Der SR berichtete am 02.11.2024 in Live-Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle und im SR Fernsehen ab 22.15 Uhr in der sportarena.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg stürmt gegen den HSV zum 4:2 Erst Rückstand, dann aufgedreht: Die SV Elversberg hat am Samstag ihr Heimspiel gegen den Hamburger SV mit 4:2 gewonnen. Nach einer eher schwachen ersten Halbzeit legten die Saarländer nach der Pause richtig los.