Keine Einigung mit der Stadt 1. FC Saarbrücken will offenbar kein Public Viewing im Ludwigspark Stand: 22.05.2025 09:36 Uhr

Am Dienstag reist der 1. FC Saarbrücken zum zweiten Relegationsspiel nach Braunschweig. Ein offizielles Public Viewing im Ludwigsparkstadion wird es allerdings nicht geben – obwohl die Stadt Saarbrücken offenbar mit dem Verein im Austausch dazu war. Die Stadt verweist nun auf Angebote in Gastro-Betrieben.

Dass der 1. FC Saarbrücken in der Relegation gegen Braunschweig um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielt, ist ein Highlight für Verein und Fans. Bereits am Montag ist der Vorverkauf für das Hinspiel im heimischen Ludwigsparkstadion gestartet.

Für das Rückspiel kommenden Dienstag in Braunschweig gibt es allerdings nur eine begrenzte Anzahl an Gästetickets.

Verein erteilt Stadt offenbar Absage für Public Viewing im Ludwigspark

Viele Fans dürften daher auf ein gemeinsames Public Viewing im Ludwigspark gehofft haben. Wie die Stadt Saarbrücken als Eigentümerin jetzt aber auf SR-Anfrage mitteilte, wird es das wohl nicht geben.

Und das, obwohl die Rahmenbedingungen offenbar gepasst hätten: "Das Ludwigsparkstadion wäre sicherlich ein sehr guter Ort für ein zentrales Public Viewing gewesen. Es ist das Wohnzimmer des FCS – emotionaler Mittelpunkt und sportliche Heimat vieler unvergessener Momente. Die vorhandene Infrastruktur hätte eine kurzfristige Umsetzung grundsätzlich ermöglicht", hieß es seitens der Stadt.

Bereits Anfang Mai habe die Landeshauptstadt dem Verein daher angeboten, das Stadion zu "sehr fairen" Konditionen für ein solches Public Viewing zur Verfügung zu stellen. "Nach mehreren sehr konstruktiven Gesprächen hat uns in dieser Woche die finale Rückmeldung des Vereins erreicht, dass er von diesem Angebot keinen Gebrauch machen wird", teilte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag mit.

Public Viewing in Kneipen und Bars

Stattdessen werde das Spiel aber in verschiedenen Gastronomiebetrieben gezeigt. Die Stadt habe dafür gesorgt, dass die TV-Übertragung im Freien an beiden Spieltagen, also am Freitag und am Dienstag, bis 24.00 Uhr möglich sein wird. Dafür können sich Kneipen mit Außengastronomie beim Ordnungsamt anmelden.

"Wir stehen in Kontakt mit unterschiedlichen Akteuren und wissen daher, dass es verschiedene Public-Viewing-Angebote geben soll – beispielsweise von Gastrobetrieben am St. Johanner Markt sowie von anderen Veranstaltern", teilte der Sprecher mit.

"Wir sind überzeugt, dass es in Saarbrücken dennoch zahlreiche Möglichkeiten geben wird, in Gesellschaft das entscheidende Spiel des FCS zu verfolgen – hoffentlich mit einem Happy End für unsere Blau-Schwarzen."

Bezüglich des Public Viewings war der Verein für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar.

Fans campieren für Tickets in Braunschweig

Viele FCS-Fans versuchen noch, am Dienstag live vor Ort in Braunschweig mit dabei zu sein. Seit Mittwochnachmittag campieren einige von ihnen vor dem Ticketverkauf am Ludwigsparkstadion, um trotz des begrenzten Kontingents noch eine Karte zu bekommen.

