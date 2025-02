Entscheidung in der Saarlandhalle Auersmacher holt Titel beim Fußball-Hallenmasters Stand: 02.02.2025 19:46 Uhr

Der SV Auersmacher hat das Fußball-Hallenmasters 2025 gewonnen. Im Finale besiegten die Auersmacher den FSV Jägersburg am Sonntag mit 6:2 und holte sich damit zum 7. Mal den Titel.

Acht Teams kämpften am Sonntag in der mit mit 3201 Zuschauern ausverkauften Saarbrücker Saarlandhalle um den Titel der besten saarländischen Hallenmannschaft. Die Mannschaften hatten sich in den vergangenen Wochen in zahlreichen Qualifikationsturnieren für das Hallenmasters qualifiziert.

Siebter Titel für Auersmacher

Ins Finale zogen schließlich der SV Auersmacher und der FSV Jägersburg ein. Und dort hatte Auersmacher das bessere Ende für sich und besiegte den Gegner aus Jägersburg klar mit 6:2. Für Auersmacher ist es bereits der siebte Titel beim Hallenmasters.

Diefflen wird Dritter

Der Sieger SV Auersmacher erhält ein Preisgeld in Höhe von 4000 Euro, der Zweitplatzierte FSV Jägersburg kann sich über 3000 Euro freuen. Im Spiel um Platz drei besiegte Vorjahrssieger FV 07 Diefflen die Spvgg. Quierschied mit 5:3.

Zum besten Spieler des Turniers wählten die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Saarlandhalle Marius Schley vom SV Auersmacher. Bester Torhüter wurde Joshua Martin vom SFV Jägersburg.

