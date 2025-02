Entscheidung in der Saarlandhalle Auersmacher gewinnt Fußball-Hallenmasters Stand: 02.02.2025 19:46 Uhr

Der SV Auersmacher hat das Fußball-Hallenmasters 2025 gewonnen. Im Finale besiegten die Auersmacher den FSV Jägersburg am Sonntag mit 6:2 und holte sich damit zum 7. Mal den Titel.

Acht Teams kämpften am Sonntag in der Saarbrücker Saarlandhalle um den Titel der besten saarländischen Hallenmannschaft. Die Mannschaften hatten sich in den vergangenen Wochen in zahlreichen Qualifikationsturnieren für das Hallenmasters qualifiziert.

Siebter Titel für Auersmacher

Ins Finale zogen schließlich der SV Auersmacher und der FSV Jägersburg ein. Und dort hatte Auersmacher das bessere Ende für sich und besiegte den Gegner aus Jägersburg klar mit 6:2. Für Auersmacher ist es bereits der siebte Titel beim Hallenmasters.

Hallenmasters live im SR

Die Vorrundenspiele des Turniers waren am Sonntag live auf dem Youtube-Kanal des SR zu sehen. Das Finale zwischen Auersmacher und Jägersfreude zeigte der SR live in der Sportarena am Sonntag und im Livestream auf SR info.de.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten am 02.02.2025.

Mehr zu den Hallenmasters 2025: