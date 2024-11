Traditionsduell im Ludwigspark 1. FC Saarbrücken trifft auf Rot-Weiss Essen Stand: 30.11.2024 19:21 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken empfängt am Sonntag in der 3. Liga Rot-Weiss Essen im Ludwigsparkstadion. Anstoß ist um 16.30 Uhr. Aufgrund von Parallelveranstaltungen kann es in der Saarbrücker Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen

Konstantin Malzahn

Nach dem Unentschieden im Topspiel bei der SG Dynamo Dresden steht der FCS vor einer weiteren schwierigen Aufgabe in der 3. Liga: Am Sonntag um 16.30 Uhr ist Traditionsverein Rot-Weiss Essen zu Gast im Ludwigspark. Das Team von Trainer Christian Dabrowski läuft aktuell seinen Erwartungen hinterher und muss den Blick eher in Richtung Abstiegszone richten.

Vor der Saison galt RWE für viele als einer der heißen Kandidaten um den Aufstieg. Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl will sich von der Tabellensituation jedoch nicht blenden lassen, denn die Gäste „haben die Qualität, um ein paar Plätze besser dazustehen.“

Infos zum Spiel

Wann: Sonntag, 1. Dezember, 16.30 Uhr

Wo: Ludwigsparkstadion

Für FCS-Verteidiger Till Schumacher ist die Partie ein „Highlight-Spiel“. Der gebürtige Essener war in der Jugend für den Verein aus Nordrhein-Westfalen am Ball und trifft am Sonntag auf seine alte Heimat: “Ich freue mich sehr darauf und kann es kaum erwarten gegen den alten Verein zu spielen.“

Aufstiegsplatz in Reichweite

Mit einem Sieg in Dresden hätten die Blau-Schwarzen am vergangenen Spieltag die Tabellenspitze übernehmen können. Durch den späten Ausgleich in der Nachspielzeit belegt der FCS nun vor dem Spieltag den fünften Tabellenplatz – mit nur einem Zähler Rückstand auf Platz 1. Für Ziehl zählt aber, dass die Saarländer „im Mai ganz vorne stehen“.

Auf personeller Seite wird es voraussichtlich kaum Veränderungen im Kader des FCS geben. Für Sebastian Vasiliadis kommt ein Einsatz wohl noch zu früh. Der 27-Jährige fehlte den Blau-Schwarzen bereits vergangene Woche gegen Dresden. Laut Ziehl wird es für ihn „am Sonntag noch nicht reichen“.

Daneben werden weiterhin Bjarne Thoelke, Boné Uaferro, Manuel Zeitz, Patrick Schmidt und Amine Naifi nicht zur Verfügung stehen. Kasim Rabihic wird dafür wieder zur Mannschaft stoßen. Der Mittelfeldspieler fehlte gegen Dresden aus familiären Gründen.

Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Parallel zum Spiel im Ludwigspark finden an diesem Sonntag auch der Weihnachtsmarkt im Deutsch-Französischen Garten sowie ein verkaufsoffener Sonntag in der Saarbrücker Innenstadt statt. Gerade rund um den Ludwigskreisel kann es deshalb zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Camphauserstraße wird ab 14.30 Uhr zwischen dem Ludwigskreisel und der Autobahn A623 für den Verkehr gesperrt.

Die Zusammenfassung der Partie sehen Sie am Sonntag in der SR sportarena ab 22.15 Uhr. Wir berichten außerdem live in Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle. Den Nachbericht zu dem Spiel können Sie direkt nach Abpfiff auf SR.de lesen.

