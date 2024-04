Nachholspiel gegen Unterhaching 3. Liga - Saarbrücken wahrt Aufstiegschance Stand: 10.04.2024 20:55 Uhr

Die englische Woche hätte für den 1. FC Saarbrücken bislang nicht besser laufen können – auch das Spiel gegen die SpVgg Unterhaching konnte der FCS am Mittwoch für sich entscheiden.

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl setzte beim Nachholspiel gegen die SpVgg Unterhaching am Mittwochabend im heimischen Ludwigspark auf dieselbe Startformation wie beim 3:1 in Dresden. Eine Entscheidung, die sich am Ende auszählen sollte.

Die Anfangsphase aber war geprägt von einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften. Der FCS fand gegen tief und kompakt stehende Gäste keine Mittel, nennenswerte Torchancen blieben zunächst auf beiden Seiten aus – gleichsam aus dem Nichts fiel dann in der 25. Minute der Gegentreffer. Eine Flanke von Markus Schwabl in den Strafraum fand seinen Abnehmer in Mathias Fetsch, der zur Gästeführung ins untere linke Eck köpfte.

In der 32. Minute sorgte Tim Civeja wieder für ausgeglichene Verhältnisse. Mittelfeldspieler Luca Kerber legte im Sechszehner auf Civeja ab, der die Kugel zum 1:1 versenkte. Der FCS blieb daraufhin am Drücker und drängte auf den Führungstreffer, versäumte es aber, seine Möglichkeiten zu nutzen. Mit dem 1:1 ging es schließlich für beide Teams in die Kabinen.

Schneller Führungstreffer in zweiter Halbzeit

Der FCS erwischte einen Traumstart im zweiten Durchgang: Nur drei Minuten nach dessen Anpiff brachte Kerber den FCS nach einer Flanke von Civeja per Kopf in Führung. Die Blau-Schwarzen setzten die Hachinger auch nach dem 2:1 weiter unter Druck und arbeiteten an einer vorzeitigen Entscheidung, blieben jedoch glücklos.

Im weiteren Verlauf der Partie ließen die Kräfte der Saarbrücker, denen das DFB-Pokal-Halbfinale und das Spiel gegen Dresden noch in den Knochen zu stecken schien, zunehmend nach – was die Hachinger auszunutzen versuchten. Mit einer stabilen Defensivleistung kämpften sich die Gastgeber letztlich über die Zeit und nehmen mit dem 2:1-Sieg drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen mit.

Am kommenden Samstag steht dem FCS schon das nächste Heimspiel gegen den SV Sandhausen bevor – Anstoß im Ludwigsparkstadion ist um 16.30 Uhr.

