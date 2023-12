Gastgeber chancenlos 1. FC Saarbrücken besiegt SC Freiburg II mit 4:0 Stand: 09.12.2023 16:02 Uhr

Es sind gute Nachrichten für alle Fans und auch für Trainer Rüdiger Ziehl. Der 1. FC Saarbrücken hat die zweite Mannschaft des SC Freiburg klar mit 4:0 besiegt. Zwei der drei Tore gehen auf das Konto von Kasim Rabihic.

Ein Sieg gegen das Tabellenschlusslicht der Dritten Liga war Pflicht – und das hat Saarbrücken am Samstag auswärts beim SC Freiburg II mit einem klaren 4:0 geschafft.

Die Gastgeber versuchten sich anfangs noch im Druckaufbau, stellten aber für den FCS kein Problem dar. Im Gegenteil, die Saarländer gingen schon in der zehnten Minute in Führung: Freiburgs Philip Fahrner hielt Julius Biada vor dem Tor am Trikot fest, sodass der Saarbrücker Mittelfeldspieler nicht an den Ball herankam. Dafür sah Fahrner Gelb. Den folgenden Elfmeter verwandelte Kasim Rabihic eiskalt.

Freiburg kann Saarbrücken nichts anhaben

Zwar ließen sich die Freiburger davon nicht sonderlich beeindrucken – das FCS-Team von Freiburgs Angriffsversuchen aber auch nicht. Seinen zweiten Treffer, von der Grundlinie aus angeliefert von Patrick Sontheimer, verpasste Rabihic am Freiburger Pfosten nur um Millimeter (23.)

Ein Unfall bei einem Zweikampf sorgte dann für eine Verletzungspause (24.). Freiburgs Fahrner und Manuel Zeitz waren in der Luft mit den Köpfen zusammengestoßen. Fahrner musste ausgewechselt werden. Zeitz kam nach fünf Minuten in der Kabine wieder zurück auf den Rasen im Freiburger Dreisamstadion. Es war nicht die einzige verletzungsbedingte Unterbrechung in der eher zähen ersten Halbzeit.

Entscheidung in der 60. Minute

Nach der Pause machte der FCS hinten dicht, überließ den Ballbesitz weitgehend dem SC Freiburg II, der das jedoch nicht für sich nutzen konnte. Lange plätscherte das Spiel so vor sich hin – bis zur 60. Minute. Rabihic verwandelt einen Freistoß aus 25 Metern ins linke Eck des Freiburger Tores – 2:0 für Saarbrücken, die Vorentscheidung.

Dominik Becker machte dann in der 73. Minute mit einem verwandelten Eckball das 3:0 klar. Den Sack zu machte schließlich Tim Civeja per Kopfball zum 4:0 (92.).

In der Tabelle liegt der 1. FC Saarbrücken jetzt mit 26 Punkten auf dem 9. Platz, vier Punkte von einem möglichen Aufstiegsplatz entfernt.

Die nächste Liga-Partie ist für kommenden Samstag angesetzt. Dann empfängt der FCS zuhause ab 14.00 Uhr den SSV Jahn Regensburg.

