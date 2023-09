Energie vor Partie bei Altglienicke "Wir fahren nicht zu Ronaldo oder Müller!" Stand: 21.09.2023 13:58 Uhr

Seit Anfang August ist Cottbus in der Regionalliga Nordost unbesiegt. Doch am Sonntag wartet auf die Wollitz-Elf mit Altglienicke ein Angstgegner - der personell ziemlich prominent besetzt ist. Von Andreas Friebel

Für gewöhnlich lehrt Energie Cottbus seinen Gegner in der Regionalliga regelmäßig das Fürchten. Doch treffen die Lausitzer auf Altglienicke, dann ist es umgekehrt. Der letzte Sieg über die VSG ist inzwischen mehr als vier Jahre her. In den vier Partien danach gab es null Punkte, neun Gegentore und der Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz gelang noch nicht mal ein eigenes Tor.



"Wir waren in den Spielen einfach nicht gut genug, um erfolgreich zu sein", fasst der 58-Jährige die Negativserie zusammen. Und sein Stürmer Timmy Thiele ergänzt: "Vielleicht hatten wir wegen der letzten Ergebnisse einfach auch nur zu viel Respekt vor Altglienicke. Das müssen wir ablegen. Dann sind wir erfolgreich."

Cottbus' Sturm in Topform

Dass der 32-jährige Thiele inzwischen regelmäßig trifft, hat unter anderem mit der Umstellung seiner Spielweise zu tun. Als der Angreifer im Winter nach Cottbus wechselte, war er zuvor lange verletzt gewesen und ein halbes Jahr ohne Verein. Die Spielpraxis bekam er bei Energie zwar, insgesamt gelangen ihm bei 18 Einsätzen aber nur zwei Treffer. "Eigentlich bin ich ein Konterspieler. In Cottbus wird aber weniger gekontert", erklärt Thiele seine anfänglichen Probleme. "Ich musste mein Spiel umstellen. Und auch die Neuverpflichtungen im Sommer haben mir geholfen, dass ich meine Stärken jetzt besser einbringen kann."



Thiele bildet derzeit zusammen mit Tim Heike ein gefährliches Sturm-Duo. Beide haben zusammen aktuell zehn Treffer erzielt. Auf Heike kommen sechs Treffer, auf Thiele vier. "Wir profitieren beide voneinander. Wenn man nur mit einer Spitze spielt, können sich die Verteidiger ganz gut einstellen. Bei zwei gefährlichen Stürmern ist das für die Abwehr deutlich schwieriger." Das erfuhr am vergangenen Wochenende der FSV Zwickau. Beim 3:1-Heimsieg traf Thiele doppelt und Heike sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Auch Cottbus wollte Altglienicke-Neuzugang

Auch bei der VSG Altglienicke will er am Sonntag (Anpfiff 13 Uhr) seine Stärken zeigen. Aber es wird nicht einfach. Denn die Berliner haben einen recht prominent besetzten Kader. Eine Reihe von Spielern haben bereits höherklassig gekickt. Tolcay Cigerci schoss für Viktoria Berlin schon Tore in der dritten Liga. Philip Türpitz kommt auf 59 Einsätze in der 2. Liga. Und der bislang letzte Neuzugang Martin Kobylanski war sogar schon in der Bundesliga im Einsatz. Der 29-Jährige kickte unter Wollitz schon im Nachwuchs des FC Energie, bevor er 2012 nach Bremen wechselte und später zu Union Berlin.

Gerne hätten ihn die Lausitzer im Sommer zurückgeholt. Allerdings scheiterte ein Wechsel an den Finanzen, spekuliert Claus-Dieter Wollitz. "Er ist uns vor gut sechs Wochen angeboten worden. Wir haben dann mitgeteilt, wie unsere Gehaltsstruktur ist. Es gab dann eine Antwort, dass man sich melden würde, wenn ein Wechsel in Frage kommen sollte." Das war dann auch der letzte Kontakt zum Management des Mittelfeldspielers. "Ich gehe deshalb davon aus, dass unser Gehaltgefüge nicht dem entsprach, was sich die andere Seite vorgestellt hat."

"Am Ende kochen die Berliner auch nur mit Wasser"

Kobylanski dürfte nach Lage der Dinge am Sonntag im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark sein Debüt im Trikot von Altglienicke feiern. Das sich die Berliner ganz gut verstärkt haben, ist auch Energie-Stürmer Timmy Thiele nicht entgangen. Sorgen macht er sich deshalb aber nicht. "Wir fahren doch nicht zu Ronaldo oder Thomas Müller. Am Ende kochen die Berliner auch nur mit Wasser. Auch wir haben einen guten Kader. Und es stehen trotzdem nur jeweils elf Spieler auf dem Platz."



Elf Spieler, die auf VSG-Seite alles daransetzen werden, das die Serie gegen Cottbus weiter hält. Während man auf Cottbuser Seite nach über vier Jahren gegen mal wieder Punkte gegen die Berliner holen möchte.

