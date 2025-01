Fußball Von Zerspanungsmechaniker bis Busfahrer: Zehn Fußballer mit außergewöhnlichen Berufen nach der Karriere Stand: 24.01.2025 19:30 Uhr

Die meistern Ex-Profis bleiben dem Fußball auch nach ihrer Karriere erhalten. Oder sie werden Privatiers. Dass es auch anders geht, beweist diese Liste. Die vom Zerspanungsmechaniker bis zum Busfahrer reicht. Von Ilja Behnisch

Ilhan Mansiz - Eiskunstläufer

Der in Kempten im Allgäu geborene Mansiz war einer der Stars der Weltmeisterschaft 2002, als er mit der türkischen Nationalmannschaft sensationell Platz drei holte und dabei in der K.o.-Phase drei wichtige Tore erzielte. Probierte sich 2005 und nach Karriere-Knick für ein halbes Jahr bei Hertha BSC aus, kam in Berlin aber nur für 58 Minuten bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz.



Mansiz ließ seine Karriere anschließend in der Türkei ausklingen, wechselte dann ins Schauspiel-Fach und trainierte von 2010 an als Paarläufer - im Eiskunstlauf. Zusammen mit der Slowakin Olga Bestandigowa wollte er sich für Olympia 2014 qualifizieren. Drei Jahre trainierten sie im deutschen Oberstdorf, zahlten Trainer und Training aus eigener Tasche. Und wurden bei beiden Qualifikations-Wettkämpfen Letzte.

Timo Rost - Entwickler eines Energy Drinks

Spielte 226 Mal für Energie Cottbus, arbeitete nach der Karriere als Trainer, zuletzt bei Drittligist Erzgebirge Aue. Nebenbei versucht sich Rost neuerdings aber auch als Hersteller eines Energy-Drinks. Die Inspiration dazu erhielt er nach eigener Aussage während seiner Zeit bei Rasenball Leipzig (2010-12). Zu kaufen ist das "Seven Heaven" genannte Getränk mit den "sieben einzigartigen Power-Zutaten" (so das Werbeversprechen) bereits. Und mit Leonardo Bittencourt, Bundesliga-Profi bei Werder Bremen und Sohn von Cottbus-Legende Franklin Bittencourt, ist auch bereits ein Markenbotschafter gefunden.

Nico Patschinski - Diverses

Union Berlin, Babelsberg 03, BFC Dynamo - drei von 14 Stationen des Fußballers Nico Patschinski. Was ungefähr der Anzahl seiner Jobs nach der Profi-Karriere entspricht. "Patsche", so sein Spitzname, versuchte sich als Aushilfsarbeiter einer Catering-Firma, Disponent, Paket-Zusteller und Bestatter. Seit 2018 schließlich arbeitet er als Busfahrer im Linienbetrieb der Hamburger Verkehrsbetriebe.

Carsten Ramelow - Veranstaltungsvermarktung

Zog mit den Hertha-Amateuren 1993 sensationell ins DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen ein, zu denen er ein Jahr später wechselte. Der Vize-Weltmeister von 2002, der 2004 eine CD mit drei Cover-Songs einsang ("As Long As You Love Me"(Backstreet Boys), "Hello" (Lionel Richie), "Still In Love With You" (No Angels)), engagierte sich nach der Karriere in der Vereinigung der Vertragsfußballer (VDV), deren Präsident er seit 2024 ist. Zudem stieg Ramelow in einer Firma ein, die vor allem Logen und Business-Seats in Fußball-Stadion vermittelt. Schnörkelloser Kommentar Ramelows dazu: "Auf dem Platz habe ich in Mittelfeld und Abwehr versucht, für Ordnung zu sorgen. Das gleiche mache ich jetzt im Job."

Artur Wichniarek - Personal-Berater

Eröffnete nach seiner Karriere in seiner polnischen Heimat eine Bäckerei-Filiale und begann später zudem, eine deutsche Bäckerei-Kette in Personalfragen zu unterstützen. Womöglich, weil er sich vor allem mit dem Backen von kleineren Brötchen auskennt? Spielte schließlich gleich zweimal für Hertha BSC (2003-06 / 2009/10), traf dabei insgesamt sechs Mal - was nicht unbedingt für ihn spricht, so als Stürmer. Ist zudem Investor einer polnischen Möbelhauskette. Man lerne: Nur weil man den Kasten nicht trifft, heißt es nicht, dass man ihn nicht verkaufen kann.

Marvin Plattenhardt - Firmengründer

Der Ex-Herthaner (2014-2023) und Ex-Nationalspieler (sieben Länderspiele) erklärte seine Karriere im September 2024 für beendet, nachdem er seit Sommer 2023 ohne Verein geblieben war. Inzwischen hat er zusammen mit seiner Frau eine Firma gegründet, die Pistazienmilch vertreibt. Auf die Nuss gekommen sind die beiden im Italienurlaub 2021. Zurück in Berlin stellten sie sich dann die Frage, die sich wohl jeder schonmal gestellt hat: "Warum gibt es eigentlich noch keine Alternative zu Milch aus Pistazien?" Überraschende Antwort auf der Firmen-Homepage auf die Frage, wonach die Pistazienmilch denn schmecke: "nussig".

Michael Sziedat - Friseursalon-Betreiber

Der Abwehrspieler lief 280 Mal für die Hertha auf, wurde 1975 mit ihr deutscher Vize-Meister. Kandidierte 2012 erfolglos für das Präsidium des Klubs. Und betreibt neben einem Sportgeschäft und zusammen mit seiner Frau zwei Friseursalons in Zehlendorf. Beide Geschäfte tragen den Namen "Salon Hairteam Nadja“. Bitte, weil liegen gelassen: "Hairther BSC".

Daniel Göhlert - Zerspanungsmechaniker

Der gebürtige Sachse stieg 2009 mit Union in die zweite Bundesliga auf und kehrte nach 163 Spielen für die Eisernen in seine Heimat zurück. Absolvierte eine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker ("Der Job ist in Sachsen gefragt!") und hat sich auch hier durchgesetzt. Inzwischen ist der ehemalige Abwehrspieler Ausbildungsverantwortlicher.

Neven Subotic - Lebensretter

Der Ex-Unioner (2019/20) hat seine Fußballkarriere 2022 beendet und konzentriert sich nun vollständig auf seine Stiftung, die Trinkwasserprojekte in Afrika durchführt. Er hat bereits fast 500 Brunnen in Tansania, Kenia und Äthiopien errichtet und versorgt damit rund 200.000 Menschen mit sauberem Wasser.

Thomas Häßler - Labelboss

Weltmeister 1990, Dritter bei der Wahl zum Weltfußballer 1992 - Thomas "Icke" Häßler war ein fußballerischer Riese. Und das bei einer Körpergröße von 1,66 Meter. Nach der Karriere lief es, um es kurz zu fassen, nicht immer reibungslos. Und auch seine wohl größte Leidenschaft neben dem Fußball brachte letztlich kein Glück mehr. Immerhin aber existierte das Musik-Label "MTM Music", das Häßler mitbegründete, von 1996 bis 2007. Bands, die auf dem Label unter anderen veröffentlichten: Bad Habit, Brunorock und - Achtung - Swedish Erotica.

Sendung: rbb24 Inforadio, 24.01.2025, 22:15 Uhr