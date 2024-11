Volleyball Volleyball: SC Potsdam gewinnt Zweitrunden-Hinspiel im Challenge Cup gegen ZOK Ub Stand: 06.11.2024 21:14 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben im europäischen Challenge Cup einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht.

Das Team von Chefcoach Riccardo Boieri gewann am Mittwochabend das Hinspiel in der heimischen Arena am Luftschiffhafen gegen ZOK Ub aus Serbien mit 3:0 (25:21, 25:18, 25:23).

Pokal-Achtelfinale am Samstag gegen den BBSC Berlin

Am kommenden Mittwoch (13.11., 19 Uhr) steigt das Rückspiel in Ub. Zuvor sind die Potsdamerinnen noch im DVV-Pokal im Einsatz: Am kommenden Samstag (09.11., 18 Uhr) bestreiten sie ihr Achtelfinalspiel beim BBSC Berlin.

Sendung: rbb24, 06.11.2024, 21:45 Uhr