Deutsche Eishockey Liga Viel Moral, ein bisschen Glück und Manuel Wiederer: Eisbären siegen nach Overtime in Nürnberg Stand: 01.12.2024 19:22 Uhr

Nach zwei DEL-Niederlagen in Folge haben die Eisbären in Nürnberg einen Sieg verbuchen können. Dabei sah es lange Zeit nicht danach aus. Doch die Berliner zeigten sich nervenstark und erzwangen so ihr Glück.

Die Eisbären Berlin haben nach zwei Niederlagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Erfolgsspur zurückgefunden. Am Sonntag gewann der deutsche Meister bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) nach Verlängerung. Manuel Wiederer erzielte das Siegtor in der Overtime, zuvor hatte Leonhard Pföderl zweimal für die Berliner getroffen.



Die etwa 6.200 Zuschauer in der Nürnberger Arena sahen im Auftaktdrittel eine abwechslungsreiche Begegnung. Die Gäste erwischten den besseren Start: Pföderl war nach nicht einmal drei Minuten erfolgreich.

Manuel Wiederer erzielt in der Overtime den Siegtreffer

Die Hausherren konnten ausgleichen, nachdem eine Zeitstrafe gegen die Berliner angezeigt worden war. Jeremy McKenna nutzte die Sechs-gegen-fünf-Überzahl (10.). Unmittelbar nach dem Ende eines Nürnberger Powerplays sorgte erneut McKenna für die Führung der Franken (15.).



Nach der ersten Pause erhöhten die Berliner den Druck, konnten aber einige gute Chancen nicht verwerten. Auch im Schlussdrittel blieben sie lange glücklos, doch 52 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit erzwang Pföderl mit seinem zweiten Treffer die Verlängerung. In der zweiten Minute der Overtime sorgte Wiederer dann für den glücklichen Sieg der Berliner.

Vorfreude auf Zürich

Dass nicht alles nach Wunsch verlief in Nürnberg, gab nach Spielende auch Eisbären-Center Marcel Noebels zu. So sagte der 32-Jährige am Mikrofon von Magenta Sport, man habe Charakter gezeigt, "aber es gab viele Bereiche, wo wir nicht so gut gespielt haben."



Es sei – auch angesichts eines guten Gegners – nicht einfach gewesen, auch deshalb habe man Phasen in der Partie gehabt, "wo wir nicht alles richtig gemacht haben". Gleichzeitig, so Noebels, gehörten solche Phasen zum Sport dazu. Dann richtete sich sein Blick auch schon auf das kommende Highlight, das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions Hockey League gegen Zürich.

Zu der Marcel Nobels sagt: "Wir können, glaube ich, mit breiter Brust auftreten. Aber Mittwoch, mit allem Respekt vor den Nürnbergern, erwartet uns eine andere Herausforderung." Gespielt wird zunächst am 4. Dezember in Berlin, los geht's um 19:30 Uhr.

Sendung: rbb24, 01.12.2024, 21:45 Uhr