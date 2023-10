2. Liga der Frauen Turbine Potsdam gewinnt fünftes Spiel in Folge Stand: 22.10.2023 17:14 Uhr

Der 1. FFC Turbine Potsdam hat am 8. Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga einen weiteren Sieg eingefahren. Die Potsdamerinnen schlugen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim am Sonntag mit 1:0 (1:0) und feierten somit ihren fünften Sieg in Folge. In der Tabelle rückten sie auf den vierten Rang vor und haben Anschluss an die Spitzengruppe.

Starke Defensive, mangelnde Chancenverwertung

Vor 871 Zuschauern war Turbine im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion von Beginn an überlegen, kam aber zunächst nicht zu guten Torchancen und leistete sich immer wieder Unkonzentriertheiten im Spielaufbau. Erst kurz vor der Pause gelang es den Potsdamerinnen ihre drückende Dominanz für einen Treffer zu nutzen. Bei einer Ecke landete der Ball nach einem Gewühl im Strafraum bei Laura Lindner, die aus gut fünf Metern nur noch zum 1:0 einschieben musste (45+1).

Auch nach der Pause blieben die Gastgeberinnen das spielbestimmende Team, verpassten jedoch mehrere Chancen zum 2:0. Vom Tabellenletzten aus Hoffenheim gab es jedoch auch nur wenig Gegenwehr. Erst in der Nachspielzeit kamen die Gäste zu ihrem ersten Torschuss der Partie, der jedoch deutlich über das Tor segelte. So brachte Turbine die Führung am Ende souverän und ungefährdet über die Zeit.



"Wir haben wieder gewonnen und auch wieder zu null. Es ist super, dass die Defensive so gut steht. Natürlich wissen wir aber auch, was wir heute wieder an Chancen vergeben haben", analysierte Trainer Marco Gebhardt die Partie.



Nach dem Abstieg aus der Bundesliga erlebten die Potsdamerinnen einen großen Umbruch und waren mit drei Niederlagen in die neue Saison gestartet. Nun erlebt der Traditionsverein wieder einen Aufschwung. "Wir wussten, wenn wir den Weg weitergehen, wird der Erfolg irgendwann kommen und wir werden auch Spiele gewinnen. Das hat die Mannschaft bis jetzt hervorragend gemacht", so Gebhardt.

Sendung: rbb UM6, 22.10.2023, 18 Uhr