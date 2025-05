Die DTM in Brandenburg Die DTM auf dem Lausitzring: Mit der Stärke von 600 Pferden über den Asphalt Stand: 21.05.2025 10:57 Uhr

Die DTM macht ihren zweiten Saisonstopp. Am Wochenende ist die Rennserie auf dem Lausitzring zu Gast. Sie ist nicht das einzige Motorsport-Highlight in diesen Tagen - auch Renntrucks mit rund 1.100 PS sind zu sehen. Von Andreas Friebel

Seit der Lausitzring im Jahr 2000 eröffnet wurde, sind die Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) immer zu Gast. Und auch in diesem Jahr macht die populäre Rennserie Halt. Streng genommen sogar doppelt. Denn vor den Rennen an diesem Wochenende (23. bis 25. Mai) war ein Großteil der Teams Anfang des Monats bereits zu Tests auf der Strecke.



Auch Mercedes-Pilot Lucas Auer saß hinter dem Steuer. "Der Lausitzring ist im Rennkalender meine Lieblingsstrecke", sagt der Österreicher. Er hat im Juni 2016 auf der Anlage seinen ersten DTM-Sieg gefeiert. Und auch in dieser Saison ist Auer gut dabei. Beim Saisonauftakt in Oschersleben gewann er das erste von zwei Rennen.

Zwei DTM-Rennen am Samstag und Sonntag

Als Gesamtführender reist aber Jordan Pepper an. Der Südafrikaner ist mit einem Lamborghini unterwegs. Wegen anderer Verpflichtungen ließ er den Test auf dem Lausitzring ausfallen. "Die anderen haben dadurch sicher einen kleinen Vorsprung", sagt der 28-Jährige. Das Rennwochenende ist aber lang und bietet genug Zeit sich einzugewöhnen. Freitagmittag finden die ersten Tests der DTM statt.



Insgesamt stehen zwei Rennen an. Um 12:30 Uhr geht es am Samstag los und um 13:30 Uhr am Sonntag. Und dabei hofft der Dresdner Maximilian Paul, dass es für ihn besser läuft als in den beiden Jahren zuvor. Da sah der nur selten die Zielflagge. Von vier Rennen schied der 25-Jährige drei Mal aus. Ein zwölfter Platz ist bislang sein bestes Resultat auf dem Ring. "Wir hatten bislang in der Lausitz keine so gute Performance. Zuletzt in Oschersleben hatten wir ein gutes Auto und einen Schritt nach vorn gemacht."

Besucher-Plus von zehn Prozent erwartet

Insgesamt 16 Rennen gibt es in dieser DTM-Saison. Bis zum Finale in Hockenheim wird noch viel passieren. Und viel passiert auch abseits der Tourenwagen-Masters auf dem Lausitzring. Neben den etwa 600 PS starken Rennern gastiert die Truck-EM in Südbrandenburg. Am Samstag und Sonntag gibt es gleich vier Rennen. Und die werden sicher laut. Denn die Renntrucks haben etwa 1.100 PS unter der Haube.

Das Interesse ist groß. Die DTM funktioniert und begeistert die Leute.

Und auch die ADAC GT Masters geben auf der Strecke Vollgas. Mit etwa 550 PS sind die Geschwindigkeiten etwas niedriger, aber die Rennen nicht minder spannend. Bei diesem motorsportlichen Gesamtpaket ist es nicht überraschend, dass der Kartenverkauf gegenüber dem Vorjahr besser läuft.



"Das Interesse ist groß. Die DTM funktioniert und begeistert die Leute", sagt Sprecher Oliver Runschke. Mit konkreten Zahlen hält sich Runschke etwas zurück. Er erwartet etwa zehn Prozent mehr Besucher als im vergangenen Jahr. Da kamen rund 46.000 Motorsportfans auf den Lausitzring.



Ein Tagesticket kostet für Erwachsene im günstigsten Fall 59 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 15 ist der Eintritt in einigen Bereichen der Tribünen kostenlos.