Rallye-Navigator aus Neuruppin Timo Gottschalk aus Neuruppin übernimmt Führung bei Rallye Dakar Stand: 14.01.2025 12:50 Uhr

Beifahrer Timo Gottschalk aus Neuruppin aus Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) und sein Pilot Yazeed Al-Rajhi haben bei der neuten Etappe der 47. Rallye Dakar erstmals die Gesamtfühfung übernommen.



Auf der 357 Kilometer langen Strecke von Riad nach Haradh in Saudi-Arabien reichte dem Duo am Dienstag Rang drei, um die Führenden Henk Lategan und Brett Cummings aus Südafrika an der Spitze abzulösen. Bei noch drei ausstehenden Etappen beträgt der Vorsprung der des Teams nun 7:09 Minuten.



Die größte Sandwüste der Welt wartet

"Es war echt schwierig, den richtigen Weg zu finden, vor allem bei dem Tempo. Zwei, drei Ecken waren besonders knifflig", sagte Gottschalk nach der Speed-Etappe durch Canyons und über anspruchsvolle Pisten. Der saudische Pilot Al-Rajhi lobte seinen Beifahrer für die gute Navigation: "Timo hat einen tollen Job gemacht. Vor den letzten drei Etappen zu führen, ist großartig."



Auf Al-Rajhi und Gottschalk wartet nun ab Mittwoch das "Empty Quarter". Die größte Sandwüste der Erde gilt auch als lebensfeindlichste ihrer Art, dort bekommen es die Dakar-Teilnehmer mit Unmengen an Sand zu tun. Die Rallye endet am Freitag nach zwölf Etappen in Shaybah.



Sendung: rbb24 Inforadio, 14.01.24, 13:15 Uhr