Energie Cottbus vor Auswärtsspiel Steigt das Winterspiel des Wochenendes in Luckenwalde? Stand: 30.11.2023 16:55 Uhr

Reihenweise werden derzeit die Partien der Regionalliga Nordost abgesagt. Das Spiel zwischen Luckenwalde und Cottbus soll aber unbedingt stattfinden, auch wenn Energie nichts gegen eine Absage hätte. Von Andreas Friebel

Spielen sie oder spielen sie nicht? Schon sechs der insgesamt neun Spiele der Regionalliga Nordost an diesem Wochenende sind abgesagt, Stand Donnerstagnachmittag. Das Brandenburg-Duell zwischen dem FSV Luckenwalde und dem FC Energie Cottbus (Sonntag, 13 Uhr) steht aber noch im Spielplan.



Obwohl auch in Luckenwalde (Teltow-Fläming) die Platzverhältnisse alles andere als optimal sind. Es hat geschneit und der Boden ist gefroren. Um trainieren zu können, hat der FSV seine Fans via Facebook dazu aufgerufen, beim Beräumen des Kunstrasenplatzes zu helfen.

Wetterprognosen verheißen viel Frost

Glaubt man den Wetterprognosen, dann ist bis Sonntag nicht mehr mit allzu großen Schneefällen zu rechnen. Es bleibt aber kalt. Bis zu minus sieben Grad Celsius sind in den Nächten vorhergesagt. Dennoch kündigte FSV-Geschäftsführer Thomas Mill schon Mittwoch am in der "Lausitzer Rundschau" [Bezahlinhalt] an: "Wir werden alles dafür tun, dass dieses Spiel stattfindet."



Mill unterstrich diesen Wunsch am Donnerstag gegenüber rbb|24 noch einmal: "Von uns gibt es keine Absage, wir wollen auf jeden Fall spielen. Der Rasen unter der leichten Schneedecke ist nicht gefroren", sagte Mill. "Die Fünfmeterräume werden freigeräumt. Rund 20 Mitarbeitende befreien die Zuwege zum Stadion von Schnee und Eis", so der FSV-Geschäftsführer weiter. Die finale Entscheidung würde aber am Sonntag beim Schiedsrichter liegen.

Luckenwalde sieht günstige Bedingungen

Auch Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz geht davon aus, dass Sonntag gespielt wird. In einem Interview auf dem Youtube-Kanal der Lausitzer sprach er davon, "dass das Spiel zu 100 Prozent stattfindet. Davon bin ich überzeugt." Denn Wollitz weiß, dass der Ligakonkurrent unbedingt jetzt gegen Cottbus spielen will. Energie fehlen mit Joshua Putze und Thimmy Thiele zwei wichtige Akteure wegen roter Karten aus dem Heimspiel gegen den BFC Dynamo (0:1). Dazu kommt der langzeitverletzte Kapitän Jonas Hildebrandt. Die Lausitzer gehen personell langsam auf dem Zahnfleisch.



Wollitz erinnert in dem Interview zudem an das letzte Spiel in Luckenwalde. Das fand "bei irregulären Bedingungen auf einem gefrorenen Platz statt". Die Lausitzer kassierten im Februar ein 0:1. "Ich bin kein Fan davon, aber in dieser Liga ist ja alles möglich", sagte der Cottbuser Coach.

Cottbus trainiert in der Halle

Möglicherweise hat der Nordostdeutsche Fußballverband aber doch noch Einwände gegen eine Austragung. Denn so richtig nachvollziehbar ist es nicht, weshalb in Berlin und Brandenburg an diesem Wochenende, abgesehen von Luckenwalde, sonst alle Regionalliga-Partien abgesagt werden, in der Hauptstadt auch alle Amateur-Spiele.



In Cottbus hätte Energie an diesem Wochenende jedenfalls auch nicht gespielt. Aus Kostengründen ist die Rasenheizung im Stadion der Freundschaft aus. Und selbst auf den Trainingsplätzen liegt Schnee. Deshalb wurde in der Halle und im Kraftraum trainiert. "Das hat aber keine Auswirkungen auf uns. Unsere Vorbereitung ist klar darauf ausgerichtet, dass wir am Sonntag spielen", so Wollitz.

