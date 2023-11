Jetzt live hören und im Ticker Startet Hertha BSC bei Hannover 96 mit einem Erfolg aus der Länderspielpause? Stand: 24.11.2023 17:40 Uhr

Nach zuletzt zwei Unentschieden in der 2. Liga wollen Hertha-Trainer Pal Dardai und seine Mannschaft wieder drei Punkte einfahren. Insgesamt über 8.000 Fans der "Alten Dame" unterstützen ihre Mannschaft dabei in Hannover.

Erstmals seit 27 Jahren treffen Hertha BSC und Hannover 96 wieder in der 2. Liga aufeinander. Die letzten 28 Duelle fanden allesamt in der Bundesliga statt, zuletzt 2019 – im Olympiastadion trennte man sich torlos. Das letzte Zweitliga-Duell gewannen die Berliner im April 1996 unter Trainer Jürgen Röber mit 4:1, zu den Hertha-Torschützen gehörte Niko Kovac. Auch in Hannover kann sich Hertha auf die Fans verlassen. Nach zuletzt knapp 60.000 Zuschauern im Heimspiel gegen den Karlsruher SC begleiten die Mannschaft am Freitagabend 8.000 Anhänger nach Hannover.

Dardai vertraut auf seine Startelf

In der engen Tabellenkonstellation der 2. Liga könnte es eine richtungsweisende Partie für Hertha BSC werden. Aktuell steht der Hauptstadtverein mit 17 Punkten vier Punkte vor Platz 16. Auf die viertplatzierten Düsseldorfer fehlen allerdings ebenfalls nur vier Punkte. Hannover 96 liegt mit 22 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.



Trainer Pal Dardai vertraut nach der zweiwöchigen Länderspielpause auf die gleiche Startelf wie im Spiel unter Freunden gegen den Karlsruher SC. Auch Marton Dardai, der am Dienstag noch über 90 Minuten für die deutsche U21-Nationalmannschaft in der Innenverteidigung auf dem Platz stand, ist rechtzeitig für das Spiel wieder fit.



Die Aufstellungen:



Hannover 96: Zieler - Dehm, Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Schaub, Kunze, Leopold, Köhn - Nielsen, Tresoldi



Hertha BSC: Ernst - Kenny, Leistner, Kempf, Zeefuik - Klemens, M. Dardai, Winkler, Niederlechner, Reese - Tabakovic

