3:1-Sieg gegen Hansa II Spiel gedreht: Energie Cottbus holt wichtigen Sieg gegen Rostock

Energie Cottbus holt den Pflichtsieg gegen die Rostocker Amateure. Doch die Lausitzer taten sich lange schwer, mussten gar einem Rückstand hinterherrennen. Im zweiten Durchgang spielte das Team von Trainer Wollitz dann entfesselt auf.

Fußball-Regionalligist FC Energie Cottbus hat den ersten Saisonsieg in diesem Kalenderjahr eingefahren. Am Sonntag drehten die Lausitzer die Partie gegen Hansa Rostock II und gewannen am Ende souverän mit 3:1 (0:1). Es war der erste Erfolg für die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz nach zuvor vier sieglosen Liga-Spielen. In der Tabelle klettern die Lausitzer damit vorübergehend auf den dritten Platz. Der Abstand auf Tabellenführer Greifswald beträgt neun Punkte.

Cottbus zunächst zaghaft

Der Aufsteiger von der Ostseeküste startete forsch und konnte seine erste hochkarätige Möglichkeit direkt mit einem Treffer krönen. Benno Dietze setzte sich im Mittelfeld durch und hatte das Auge für Luca Wollschläger, der im Sechzehner am herausstürmenden Keeper Alexander Sebald vorbeilegte zur überraschenden 1:0-Führung der Rostocker Amateure. Für den von Hertha BSC verliehenen Wollschläger war es das erste Tor im Hansa-Dress.



In der Folge übernahmen die Hausherren die Spielkontrolle und verlagerten das Geschehen für die nächsten Minuten in die gegnerische Hälfte. Doch bei mehreren Abschlüssen fehlte den Cottbusern die Präzision. Die größte Möglichkeit im ersten Durchgang war ein Freistoß nahe der Strafraumkante, den Tim Heike mit Effet an die Latte setzte.



Ansonsten bestätigte sich bis zur Pause der Eindruck, dass die Cottbuser Offensive auch mit dem im Winter geholten Rückkehrer Maximilian Pronichev in diesem Jahr noch nicht die nötige Durchschlagskraft gefunden hat.

Energie dreht Spiel

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der Angriff agiler, bissiger. Den Ausgleich versuchte der Favorit nun mit Einzelaktionen und individueller Klasse zu erzwingen. Doch mit beharrlicher Defensivarbeit wehrte sich der Underdog aus Rostock, wusste mehrfach die Abschlüsse der Heimmannschaft mit einem langen Bein abzublocken.



Doch nach einem Eckstoß von Jonas Hofmann platzte der Knoten: Völlig unbedrängt stieg Abwehrspieler Jonas Hildebrandt zum Kopfball in die Höhe und versenkte unhaltbar zum Ausgleich (60.). Der Führungstreffer ließ nicht lang auf sich warten: Hofmanns flach abgesetzten Distanzschuss konnte Keeper Max Hagemoser zwar parieren, allerdings nicht kontrollieren. Den Abpraller verwertete Pronichev problemlos zum 2:1 (65.).



Die Rostocker gerieten nun zunehmend ins Schwimmen und zogen sich trotz des Rückstands tief zurück, um dem Druck des Heimteams standzuhalten. Das gelang bis zur 79. Minute: Auf halblinker Strafraumposition kam Tim Heike nach einem Dribbling von Krauß an den Ball und traf platziert ins lange Eck zur Entscheidung.



Die nächste Aufgabe erwartet Energie Cottbus am Mittwoch (19 Uhr), wenn Viktoria Berlin gastiert.

