Platz unbespielbar Regionalliga-Partie von Energie Cottbus in Luckenwalde abgesagt Stand: 02.12.2023 12:20 Uhr

Die Fußball-Regionalliga-Partie von Energie Cottbus bei der FSV 63 Luckenwalde ist aufgrund des winterlichen Wetters durch den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) abgesagt worden. Das gab Energie am Samstagmittag bekannt.



Ursprünglich sollte die Begegnung am Sonntagnachmittag stattfinden. Luckenwalde hatte zuvor zwar versucht, Platz und Stadion von Schnee und Eis zu befreien, nach einer Platzbegehung habe sich der Schiedsrichter aber für eine Absage der Partie entschieden, hieß es in einer Mitteilung der Lausitzer.

Nur in Jena wird wohl gespielt

Der NOFV hatte bereits am Donnerstag bekanntgegeben, dass zahlreiche Partien aufgrund des Wintereinbruchs nicht stattfinden können. Betroffen in der Region sind: BFC Dynamo gegen Chemie Leipzig, Hertha BSC II gegen Hansa Rostock II, Babelsberg 03 gegen den FSV Zwickau, Greifswalder FC gegen Altglienicke und das Heimspiel von Viktoria Berlin gegen Rot-Weiß Erfurt sowie die Partie des Berliner AK bei Lok Leipzig.



Nur das Spiel von Carl Zeiss Jena gegen Meuselwitz (Samstag, 14 Uhr) wird an diesem Spieltag in der Regionalliga-Nordost wohl stattfinden.

