Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Herthas U23 schlägt Viktoria - Hertha 03 unterliegt GFC - Luckenwalde weiter sieglos Stand: 13.09.2024 21:32 Uhr

Die Zweitvertretung von Hertha BSC hat am Freitagabend einen 3:1-Heimsieg gegen den FC Viktoria 1889 eingefahren. Nach den ersten acht Spieltagen der Regionalliga Nordost setzen sich die "Hertha-Bubis" mit nun 15 gesammelten Punkten in der Spitzengruppe fest und belegen für den Moment den vierten Tabellenplatz.



Oliver Rölke brachte das Team von Trainer Rejhan Hasanovic in der 12. Minute in Führung, Viktoria glich kurz nach dem Seitenwechsel durch einen Treffer von Emmanuel Chinedu Elekwa aus (50.) - doch die Herthaner gingen postwendend erneut in Führung und gingen durch Tore von Ensar Aksakal (52.) und Luca Wollschläger (90. +1) als verdienter Sieger vom Rasen.

Hertha 03 verliert gegen Greifswald

Im Parallelspiel in Zehlendorf musste sich der FC Hertha 03 derweil mit 0:2 (0:1) gegen den Greifswalder FC geschlagen geben. Soufian Benyamina (7.) und Elias Kratzer (90. +3) netzten für die Mannschaft von der Ostsee. Auch die Gelb-Rote Karte, die Jannis Farr in der Schlussphase sah (82.), gefährderte den GFC-Auswärtssieg nicht mehr.



Für den Aufsteiger aus Zehlendorf bleibt es trotz der Niederlage insgesamt ein sehr solider Saisonstart: An den ersten acht Spieltagen konnten die Berliner bereits 13 Zähler sammeln. Nach aktuellem Stand sind sie Tabellen-Sechster.

Luckenwalde unterliegt auch Halle

Der FSV 63 Luckenwalde muss indes weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis in der Saison 2024/25 warten. Beim Halleschen FC verloren die Brandenburger mit 0:1 (0:1). Niclas Stierlin sorgte bereits in der 1. Minute für das goldene Tor des Abends, HFC-Spieler Robert Berger wurde in der 56. Minute aufgrund groben Foulspiels mit Rot vom Platz gestellt - und dennoch musste sich Luckenwalde letztlich erneut geschlagen geben.



Der FSV ist das einzige Team, das in der Regionalliga Nordost im laufenden Wettbewerb noch keinen Dreier holen konnte. Mit vier Zählern aus den ersten acht Duellen belegt Luckenwalde somit wenig überraschend den letzten Tabellenplatz.

