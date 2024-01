Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Cottbus vergibt Sieg in Luckenwalde und lässt Punkte liegen Stand: 24.01.2024 21:23 Uhr

Dämpfer im Kampf um den Aufstieg: Der FC Energie Cottbus kam am Mittwoch nicht über ein 1:1 in Luckenwalde hinaus. Heike brachte die Lausitzer in Führung, Flath schockte den Favoriten mit einem direkt verwandelten Eckball in der Nachspielzeit.

Der FC Energie Cottbus ist in seinem ersten Pflichtspiel seit zwei Monaten nicht über ein Remis hinausgekommen. Am Mittwochabend trennten sich die Lausitzer in einem Nachholspiel der Regionalliga Nordost mit einem 1:1 vom FSV 63 Luckenwalde. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz lässt dadurch in ihrem ersten Spiel des Jahres wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen.



Die Hausherren starteten im Werner-Seelenbinder-Stadion mutig in die Partie und verbuchten den ersten nennenswerten Angriff: Jorden Winter verfehlte das Tor nach einer Kombination über die linke Seite jedoch recht deutlich (4.). Nur fünf Minuten später war dann Luckenwaldes Schlussmann Kevin Tittel ein erstes Mal gefordert, nachdem der Ball nach einer Hereingabe noch von seinem Mitspieler Lucas Vierling gefährlich abgefälscht worden war.

Heike erlöst den FCE

Der FC Energie übernahm nun auf suboptimalen Platzverhältnissen und bei starkem Wind zusehends die spielerische Oberhand. Die Lausitzer setzten die Luckenwalder früh unter Druck und zwangen sie zu Fehlern im eigenen Spielaufbau. Auch Abschlüsse häuften sich. Phil Halbauer versuchte es mit einem Flachschuss aus der zweiten Reihe, fand aber in FSV-Keeper Tittel seinen Meister (21.). Doch in der 36. Minute war es dann der Top-Torjäger der Cottbuser, Tim Heike, dem nach Vorarbeit von Rudolf Ndualu mit einem sehenswerten Schuss ins linke obere Eck die verdiente Führung gelang. Das Tor zur Pausenführung war Heikes elfter Saisontreffer.

Flath schockt Cottbus per Eckball

Winter-Neuzugang und Rückkehrer Maximilian Pronichev kam zur zweiten Hälfte frisch ins Spiel und hatte gleich eine aussichtsreiche Chance zur Vorentscheidung. In der 51. Minute war der Offensivmann frei durch, schaffte es aber nicht, den Ball an Tittel vorbeizuspitzeln. Auf der Gegenseite vergab Winter eine gute Möglichkeit zum Ausgleich (56.).



Bis zur Schlussphase blieb es ein ausgeglichenes und etwas zerfahrenes Spiel - mit zahlreichen Unterbrechungen, aber ohne weitere Hochkaräter. Abwehrchef Jonas Hildebrandt musste verletzungsbedingt vom Platz. Und dann kam es für die Lausitzer faustdick: Christian Flath versenkte einen Eckball direkt im Cottbuser Tor (90. +2). Energies Tim Capulka hatte - ebenfalls nach einer Ecke - tatsächlich noch die späte Chance auf den Siegtreffer, scheiterte jedoch per Kopf am Querbalken (90. + 11).



Durch das Unentschieden zieht Energie Cottbus in der Tabelle zwar an Viktoria Berlin vorbei auf den 3. Platz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Greifswald beträgt aber noch acht Zähler. Energie hat allerdings ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand. Am Samstag (14 Uhr) sind die Lausitzer beim FC Rot-Weiß Erfurt zu Gast. Luckenwalde empfängt am Sonntag (13 Uhr) den FSV Zwickau.

