Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: BFC Dynamo gewinnt Spektakel bei Hertha 03 Zehlendorf

Regionalliga Nordost: BFC Dynamo gewinnt Spektakel bei Hertha 03 Zehlendorf Stand: 26.03.2025 22:44 Uhr

Jubel beim BFC Dynamo: In einem spektakulären Aufeinandertreffen setzte sich der BFC am Mittwochabend in der Regionalliga Nordost mit 5:3 (1:3) beim FC Hertha 03 Zehlendorf durch.



Damit klettert der BFC Dynamo nach 26 absolvierten Spielen mit 40 Punkten auf den 6. Tabellenplatz. Hertha 03 verharrt dagegen mit 25 Zählern auf dem 14. Rang - und im Abstiegskampf.

BFC dreht nach der Pause auf

Dabei verlief die erste Hälfte aus Sicht der Zehlendorfer Hausherren sehr vielversprechend: Zwar war es Rufat Dadashov, der den BFC früh in Führung schoss (3.). Doch in der Folge drehte Hertha 03 den Zwischenstand zur Halbzeit durch Treffer von Cenker Yoldas (9.), Louis Wagner (26.) und Bruno Ott (43.) auf 3:1.



Nach dem Seitenwechsel legte der BFC Dynamo dann aber so richtig los: David Haider sorgte mit einem Doppelpack für den Ausgleich (59., 71.), ehe erneut Dadashov (75.) und Tobias Stockinger (90. +1) für den 5:3-Endstand in dieser wilden Begegnung sorgten.

