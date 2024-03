Regionalliga Nordost Regionalliga: BFC Dynamo zieht im Aufstiegsrennen nach, Babelsberg siegt in Luckenwalde Stand: 09.03.2024 18:06 Uhr

Der BFC Dynamo hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Greifswalder FC und die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nordost. Am Samstagnachmittag gewannen die Berliner mit 4:0 (3:0) ungefährdet gegen Lok Leipzig. Weil Energie Cottbus gegen Altglienicke nur einen Punkt holte (48), konnte der BFC auf den zweiten Tabellenrang vorbeiziehen (50). Im Gegensatz zu Greifswald muss der BFC noch ein Nachholspiel absolvieren.



Zwei verwandelte Elfmeter

Der BFC Dynamo ging mit viel Druck in die Partie und erspielte sich schnell einige Chancen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde traf Tobias Stockinger dann zur verdienten 1:0-Führung (32.). Im Zusammenspiel mit Alexander Siebeck fand Stockinger eine gute Ausgangssituation 17 Meter vor dem Tor und platzierte den Ball im rechten Eck.



Die Berliner bauten ihre Führung mit zwei Elfmetern weiter aus. Nach einem Foul von Luca Sirch an Amar Suljic verwandelte Vasileios Dedidis den ersten Strafstoß (39.). Kurz danach verhinderte der schon gelb-belastete Lukas Wilton mit der Hand eine Großchance direkt vor dem Tor. Suljic traf zum 3:0 (43.). Für Lok ging es in Unterzahl weiter.



In der zweiten Hälfte war der BFC weiter die spielbestimmende Mannschaft. Nach einer Breitfeld-Vorlage von rechts köpfte Dedidis am langen Pfosten zum 4:0 ein (59.). Für den Stürmer war es das sechste Saisontor. Die mitgereisten Lok-Fans verließen vorzeitig den Gästeblock. Ein weiteres Tor verpassten sie in der Schlussphase nicht. Der BFC Dynamo ist damit seit elf Spielen ungeschlagen.



Babelsberg gewinnt in Luckenwalde

Babelsberg 03 hat das Brandenburger Duell beim FSV Luckenwalde gewonnen. Trotz eines späten Gegentreffers geriet der Sieg 2:1 (2:0) nicht ernsthaft in Gefahr.



Vor 853 Zuschauern erzielte Paul Wegener in der 12. Minute die Führung für die Landeshauptstädter. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Daniel Frahn auf 2:0. Es war sein 99. Tor im Dress der 03er.



Luckenwalde-Coach Michael Braune war mit der Leistung seiner Spieler derart unzufrieden, dass er schon zur Pause dreimal tauschte. Statt Sofiene Rachid Jannene, Levin Mattmüller und Timm Koch standen jetzt Edgar Kaizer, Tim Göth und Oliver Maric auf dem Platz. Den Ehrentreffer erzielten seine Spieler trotzdem erst in der 88. Minute. Till Plumpe war der Torschütze.



Der Babelsberg 03 machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und ist nun Fünfter. Luckenwalde bleibt Neunter.

