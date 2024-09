rbb exklusiv rbb exklusiv: Fußball-EM bringt Berlin laut Senat langfristig 1 Milliarde Euro ein Stand: 30.09.2024 20:51 Uhr

Berlin hat mit der Fußball-Europameisterschaft laut des Senats eine sogenannte Stadtrendite von 1,017 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Senats an das Abgeordnetenhaus vor, der dem rbb vorliegt. Damit übertrifft das Turnier deutlich die Prognose des Berliner Senats, der mit einer Stadtrendite von rund 600 Millionen gerechnet hatte.



Berlin hat 84 Millionen Euro investiert

Grundlage sind Zahlen, die das Bundesinnenministerium (BMI) für ganz Deutschland erheben ließ. Demnach erzielten die zehn Gastgeberstädte zusammen eine Wertschöpfung von rund sieben Milliarden Euro. Die Senatsverwaltung für Inneres weist in ihrem Bericht allerdings darauf hin, dass diese Zahlen vorläufig sind, eine komplette Analyse liege erst 2025 vor.



Berlin hatte für die Ausrichtung der Europameisterschaft rund 84 Millionen Euro investiert, unter anderem in die Fanmeile am Brandenburger Tor. Vor dem Turnier hatten Experten noch befürchtet, dass die Fußball-EM keine nennenswerten Mehreinnahmen generieren könnte, unter anderem weil Fußball-Touristen andere Touristen verdrängen könnten.



Stadtrendite: kurz- und langfristige Effekte fließen mit ein

Der Begriff der "Stadtrendite" wurde in der Vergangenheit vor allem im Zusammenhang mit öffentlichen Wohnungsunternehmen benutzt, inzwischen kommt er aber auch in anderen Politikbereichen zum Einsatz. Damit wird der kurz- und langfristige Mehrwert einer öffentlichen Investition bezeichnet, etwa bei der Förderung von Veranstaltungen oder dem Kauf von Immobilien.



In die Berechnung fließen beispielsweise Einnahmen von Hotels, Restaurants und dem Handel, aber auch gemessene Image- und Werbewerte und Investitionen in die städtische Infrastruktur ein. Insgesamt wird der Begriff der Stadtrendite als Argument verwendet, um Investitionen in und Kosten von Großveranstaltungen zu rechtfertigen und deren Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen.



Sendung: rbb24 Inforadio, 01.10.2024, 7 Uhr