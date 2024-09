Radsport Radsport: Simon Geschke spielt bei seinem letzten WM-Auftritt nur Nebenrolle Stand: 29.09.2024 20:16 Uhr

Der Berliner Radprofi Simon Geschke hat bei dem letzten WM-Rennen seiner Karriere die Top Ten verpasst. Der 38-Jährige kam am Sonntag in der Schweiz auf Platz 36 ins Ziel, zeigte sich jedoch in ordentlicher Verfassung und fuhr auf der 273,9 Kilometer langen Strecke zwischen Winterthur und Zürich in die erste Fluchtgruppe des Tages.



Nach 20 Jahren auf dem Rad war es der Abschied Geschkes von der großen internationalen Bühne. Am 3. Oktober startet er noch beim Münsterland Giro, bevor er seine Karriere beenden will.

Schachmann scheidet aus

Den Titel als neuer Straßenrad-Weltmeister sicherte sich hingegen der Slowene Tadej Pogacar. Er war als Top-Favorit ins Rennen gestartet und attackierte bereits 100 Kilometer vor dem Ziel. Am Ende lag er 34 Sekunden vor dem Australier Ben O'Connor. Dritter wurde der niederländische Titelverteidiger Mathieu van der Poel.



Der Berliner Maximilian Schachmann, der am Mittwoch in der Schweiz noch Silber mit der Mixed-Staffel gewonnen hatte, war vorzeitig aus dem Rennen ausgeschieden.

