Regionalliga Polizei ermittelt nach Ausschreitungen mit einem Verletzten bei Cottbus-Spiel Stand: 18.09.2023 15:18 Uhr

Nach einer Auseinandersetzung zwischen Fan-Gruppen am Rande eines Fußballspiels in Cottbus ermittelt die Polizei wegen Landfriedensbruch. Das teilte die Polizei am Montag mit.



Vorausgegangen waren demnach Zusammenstöße zwischen Fan-Lagern des FC Energie Cottbus und des FSV Zwickau vor Anpfiff des Regionalliga-Spiels am vergangenen Sonntag. Etwa 80 Fans der Cottbuser und 50 Fans der Zwickauer seien zu Schlägereien aufeinandergetroffen. Die Polizei habe die beiden Fan-Lager getrennt.



Cottbus gewinnt gegen Zwickau und bleibt im sechsten Ligaspiel in Serie ungeschlagen Die Erfolgsserie von Energie Cottbus hält an: Die Lausitzer schlugen am Sonntagnachmittag in der Regionalliga Nordost den FSV Zwickau und nähern sich der Tabellenspitze so weiter an.mehr

30-Jähriger nach Hundebiss im Krankenhaus

Als Gruppen versuchten, die Polizeiketten zu durchbrechen, wurden den Angaben zufolge drei Cottbus-Fans durch Polizeihunde gebissen. Ein 30-Jähriger sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei andere von den Hunden gebissene Männer verließen laut Polizei den Ort, ohne eine medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen.



Die Polizei wertet nach eigenen Angaben für weitere Untersuchungen auch Videoaufnahmen aus.

Sendung: rbb24 Inforadio, 18.09.2023, 15:15 Uhr