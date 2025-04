Pferderennen Pferderennen: Hengst Wilko gewinnt den Saisonauftakt in Hoppegarten Stand: 20.04.2025 18:02 Uhr

Der Hengst Wilko ist am Ostersonntag auf der Galopprennbahn Hoppegarten seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Unter der Führung seines Jockeys Thore Hammer-Hansen gewann er beim dortigen Saisonauftakt das mit 25.000 Euro dotierte Hauptrennen beim Preis von Dahlwitz.

Jockey Hammer-Hansen in Feierlaune

Vor einer Kulisse von 12.700 Zuschauern behauptete sich das Duo Hammer-Hansen/Wilko souverän gegen den von Eduaro Pedroza gerittenen Vaisseau Fantome sowie Hengst Mansour und dessen Jockey Josef Bojko. "Als ich in der Zielgeraden innen eine Lücke sah, zog mein Pferd super an", freute sich der Siegreiche Hammer-Hansen nach dem Rennen, "da konnten wir schnell die Entscheidung herbeiführen".



Auch insgesamt herrschte bei dem Jockey – passend zum Feiertag – Feierlaune. Ebenso wie Wilkos Trainer Henk Grewe konnte Hammer-Hansen am Sonntag mit vier unterschiedlichen Pferden gleich vier der insgesamt neun Rennen des Premierentages in Hoppegarten gewinnen.



Die zweite sportlich wichtige Prüfung um das Altano-Rennen über die Steherdistanz von 2.800 Meter sicherte sich der sechsjährige Wallach Flatten the Curve. Mit Thore Hammer-Hansen im Sattel gewann der Favorit mit drei Längen Vorsprung gegen Vorjahressieger Waldadler. Der konnte unter der Regie von Jockey Sibylle Vogt zwar nicht den Sieg feiern, aber dank eines starken Schlussspurtes die formbeständige Stute Nastaria noch auf Rang drei verweisen.

Sendung: rbb UM6, 20.04.2025, 18 Uhr