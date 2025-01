Ex-Hertha-Spieler und Influencer Nader Jindaoui unterschreibt Vertrag bei LA Galaxy Stand: 19.01.2025 21:39 Uhr

Nader Jindaoui hat einen Vertrag bei den Los Angeles Galaxy in der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS) unterschrieben. Das teilte der Ex-Herthaner am Sonntag in einem Youtube-Video mit.



Der 28-Jährige spielte bis zum Sommer 2024 bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC und kam in der vergangenen Saison auf zwei Einsätze in der Profi-Mannschaft. Seit dem vergangenen Sommer war Jindaoui vereinlos, trainierte aber bereits von Oktober bis Dezember 2024 bei LA Galaxy mit.



Influencer Jindaoui löst Massenansturm auf Waffelgeschäft aus - sechs Verletzte mehr

Jindaoui und Reus in einem Team

In Los Angeles wird der Influencer Team-Kollege von Marco Reus, der im vergangenen August von Borussia Dortmund zu dem MLS-Klub wechselte. Jindaoui war in den letzten Wochen mit mehreren Vereinen in Verbindung gebracht worden. Eine Rückkehr zu Hertha schien aber unwahrscheinlich.



Jindaoui und seine Frau Louisa haben viele Fans in Berlin, vor allem unter Teenagern. Ende des letzten Jahres hatte die Familie angekündigt, sich in einem Waffelgeschäft in Gesundbrunnen mit Fans treffen zu wollen. Knapp 2.000 Menschen sollen daraufhin vor Ort gewesen sein. Die Polizei musste die Aktion abbrechen, da durch den Massenandrang mehrere Kinder verletzt worden waren.



In der MLS wird aktuell noch nicht gespielt. Die neue Saison beginnt Ende Februar. Dann auch mit Jindaoui.