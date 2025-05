2. Fußball-Bundesliga 2. Fußball-Bundesliga: Hertha BSC empfängt Hannover 96 vor großer Kulisse zum Saisonabschluss

2. Fußball-Bundesliga 2. Fuß ball-Bundesliga: Hertha BSC empfängt Hannover 96 vor großer Kulisse zum Saisonabschluss Stand: 16.05.2025 19:39 Uhr

Wenn Hertha BSC am Sonntag auf Hannover 96 trifft, hält sich die sportliche Brisanz in Grenzen. Die Berliner wollen die Saison im Olympiastadion mit einem Sieg beenden - Trainer Stefan Leitl dürfte allerdings besonders motiviert sein.

Fakten zum Spiel

Hertha BSC erwartet am Sonntag (15:30 Uhr) rund 65.000 Zuschauer im Olympiastadion

Für Trainer Stefan Leitl wird es das erste Wiedersehen mit Hannover 96 - jenem Verein, der ihn im Dezember 2024 entlassen hat, ausgerechnet nach einem 0:0 gegen Hertha

Ibrahim Maza, der sich im Sommer Bayer 04 Leverkusen anschließen wird, steht vor seinem vorerst letzten Auftritt im blau-weißen Trikot

Die sportliche Situation bei Hannover 96

Ähnlich wie Hertha BSC schaut auch Hannover 96 auf eine durchwachsene und insgesamt ernüchternde Spielzeit 2024/25 zurück. Den heutigen Hertha-Coach Stefan Leitl entließen die Niedersachen nach der Hinrunde, als der Rückstand auf den zweiten Platz lediglich zwei Punkte und auf den Relegationsplatz sogar nur einen Zähler betrug.



Vor dem 34. und finalen Spieltag ist der Aufstieg dagegen kein Thema mehr. Mit 50 Punkten belegt 96 den achten Platz - fünf Zähler hinter der SV Elversberg auf dem Relegationsplatz. "Die Saison war eher enttäuschend“, bilanziert so auch Hannover-Fan und -Experte Tobias Groebner. "Am Ende der Saison wird der Aufstieg nicht herausspringen. 96 hat in vielen Spielen Punkte liegen lassen, was am Ende weh tut. Zwei Siege mehr und es sähe alles ganz anders aus." Stattdessen schließe der Verein nun wieder eine Spielzeit im Mittelmaß ab, so Groebner, was "nicht der Anspruch in Hannover" sei.

Auf diesen Hannoveraner sollte Hertha besonders achten

Gefragt nach dem Hannoveraner der Saison, kann es 96-Experte Groebner zufolge nur einen geben: Torhüter Ron-Robert Zieler, der seit 2019 wieder für die Niedersachsen spielt und das Team in der laufenden Saison als Kapitän aufs Feld geführt hat. Der 36-Jährige absolvierte bisher alle 33 Liga-Spiele und bewahrte dabei elf Mal eine "weiße Weste". Zieler sei "der konstanteste Spieler über die gesamte Saison gewesen" und habe gerade in den vergangenen Wochen nochmal zugelegt, so Groebner.

"Ich kann noch gar nicht richtig realisieren, dass das meine letzten Tage bei Hertha sind" Hertha BSC muss Ibrahim Maza im Sommer ziehen lassen. Im Interview spricht das Top-Talent über die prägende Zeit in Berlin, den Wechsel zu Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer Leverkusen und sein vorerst letztes Spiel für Hertha. Hertha BSC muss Ibrahim Maza im Sommer ziehen lassen. Im Interview spricht das Top-Talent über die prägende Zeit in Berlin, den Wechsel zu Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer Leverkusen und sein vorerst letztes Spiel für Hertha. mehr

Das bewegt die Fans von Hannover 96

"Hannover steht vor einem völligen Neuaufbau", betont Experte Groebner. "Schon acht Spieler sind verabschiedet worden und es kann gut sein, dass da noch der eine oder andere Abgang dazukommt."



Darüber hinaus sei der Verein nach wie vor auf der Suche nach dem neuen Cheftrainer. "Man fängt komplett bei Null an. Man spricht immer vom Aufstieg – ohne Mannschaft und ohne Trainer ist das aber eher schwierig. So richtig haben sich die Verantwortlichen noch nicht darauf verständigt, was man eigentlich möchte: Möchte man behutsam etwas aufbauen oder direkt hoch? Gibt es überhaupt das nötige Geld, um direkt aufzusteigen? Da ist vieles noch sehr vage."

Das sagen die Trainer

Stefan Leitl (Hertha BSC): "Ich wünsche mir ein gutes Spiel vor großer Kulisse und hoffe, dass wir uns tabellarisch noch verbessern können."



Lars Barlemann (Hannover 96): "Hertha ist, was die letzten Spiele angeht, in der Formtabelle auf Platz eins. Sie sind eine richtig gute Mannschaft. Wir freuen uns auf dieses Spiel, dafür haben wir gut gearbeitet auf dem Trainingsplatz. Es gilt, noch mal einen guten Auftritt zu liefern."

So könnte Hertha spielen

Beim Saisonfinale muss Hertha-Trainer Leitl auf neun verletzte oder gesperrte Profis verzichten. Tjark Ernst wird nach seinem kurzfristigen Ausfall in Münster voraussichtlich auch gegen Hannover ausfallen. Der 22-jährige Torhüter trainierte nach seiner Hüftverletzung nur individuell.



"Wir hatten nur 14 Spieler im Training, da musst du aufpassen, dass du elf auf den Platz bekommst", sagte Leitl, der aber immerhin wieder auf Abwehrchef Toni Leistner zurückgreifen kann. Der Routinier wird den Berlinern nach seiner Vertragsverlängerung auch in der kommenden Saison zur Verfügung stehen.



Die mögliche Startelf der "Alten Dame": Smarsch - Zeefuik, Leistner, M. Dardai - Karbownik, Demme, Cuisance, Maza, Kenny - Niederlechner, Reese

Hertha BSC verlängert mit Kapitän Toni Leistner um ein weiteres Jahr mehr

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: 96-Fan Groebner legt sich fest: "Auch wenn die Hertha-Defensive geschwächt ist, wird das ein klares Ding. 96 ist im Kopf schon nicht mehr in der Saison. Leitl wird seine Mannschaft nochmal heiß machen – in dem Spiel wird er auch persönlich nochmal besonders motiviert sein. Das wird ein ungefährdeter Heimsieg. Ich tippe auf ein 3:0 für Hertha."



Der Redaktionstipp: Die "Alte Dame" beschenkt Trainer und Fans vor würdiger Kulisse zum Saisonabschluss mit einem 3:1-Sieg gegen Hannover.

Sendung: DER TAG in Berlin & Brandenburg, 16.05.2025, 18 Uhr