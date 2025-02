Fußball-Regionalliga Mit Torwart Gersbeck: Hertha II verliert bei Spitzenreiter Lok Leipzig Stand: 22.02.2025 18:17 Uhr

Die Zweitvertretung von Hertha BSC hat ihr Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Lok Leipzig mit 1:4 veloren. Die Mannschaft von Trainer Rejhan Hasanovic hielt gut mit beim Spitzenreiter, versäumte es aber, ihre spielerischen Druckphasen besser zu nutzen und wurde am Ende ausgekontert.



Die Tore für Leipzig erzielten Lok-Mittelfelspieler Alexander Siebeck (10.), Min-gi Kang (55.), Djamal Ziane (75.) und Farid Abderrahmane per Foulelfmeter (84). Safa Yildirim (62.) verkürzte zwischenzeitlich für die Hertha.





Hertha mit Gersbeck im Tor

Im Tor bei den Herthanern stand Marius Gersbeck, der unter Ex-Trainer Cristian Fiél zuletzt noch Stammtorwart in der 2. Liga gewesen war. Gersbeck war zu Beginn auch gleich gefordert, als er eine gefährliche Flanke von Lok-Offensivmann Noel Eichinger entschärfte (9.). Zwei Minuten später war aber auch der Hertha-Keeper machtlos: Eichinger flankte erneut, diesmal per Freistoß, und in der Mitte schraubte sich Alexander Siebeck hoch und köpfte aus sieben Metern unhaltbar in die Hertha-Maschen.



Die Berliner kamen danach besser in die Partie und erspielte sich ein Übergewicht, blieben aber insgesamt vor dem Tor zu ungefährlich. Nach einem Konter entschärfte Gersbeck einen Schuss von Siebeck stark per Fußabwehr (24.). Hertha hatte auch in der Folge mehr Ballbesitz, aber die Chancen hatten die Leipziger: Ein 25-Meter-Schuss von Farid Abderrahmane ging in der 40. Minute nur knapp am Tor vorbei. Die beste Berliner Chance hatte Kapitän Änis Ben-Hatira, als er aus spitzem Winkel Lok-Keeper Andreas Naumann zu einer Parade zwang (44.).



Yildirim verkürzt, Lok kontert

Nach der Pause blieb Hertha BSC zunächst spielbestimmend, aber das Tor erzielte wieder Lok: Nachdem Gersbeck zweimal stark parierte, traf Kang im Nachsetzen aus kurzer Distanz gegen schlafmützig verteidigende Gäste zum 0:2 (55.). Doch die Hertha-Bubis kamen zurück. Zafer Yildirim traf in der 62. Minute zum Anschluss, wobei Lok-Torhüter Naumann nicht gut aussah. Hertha drückte nun auf den Ausgleich. Einen Freistoß von Ajvazi (67.) und einen Schuss von Ben Hatira (69.) entschärfte jeweils Naumann.



Hertha vernachlässigte die Defensive und Leipzig konterte: Djamal Ziane traf frei vor Gersbeck zum 3:1 in der 75. Minute und Abderrahmane verwandelte neun Minuten später einen berechtigten Foulelfmeter zum 4:1-Endstand.



Lok Leipzig vergrößert damit seinen Vorsprung in der Tabelle auf den Zweitplatzierten Halle auf nun 12 Punkte. Hertha II bleibt Achter.



Sendung: rbb24|Inforadio, 22.02.2025, 19:15 Uhr