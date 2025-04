Seit 2014 im Verein "Meine zweite Heimat": Kapitän Christopher Trimmel verlängert bei Union Berlin Stand: 18.04.2025 09:50 Uhr

Christopher Trimmel bleibt dem Fußball-Bundesligisten Union Berlin erhalten. Der 38 Jahre alte Kapitän verlängerte seinen Vertrag in Köpenick, wie der Verein am Freitag mitteilte. Wie bei Union üblich wurde die Vertragslaufzeit nicht mitgeteilt.



"Für mich ist Union längst mehr als nur ein Club, Union ist eine zweite Heimat geworden. Deshalb freue ich mich sehr, weiterhin Teil dieser Geschichte zu sein und mit der Mannschaft jeden Tag hart zu arbeiten, um Union bestmöglich zu präsentieren", wird Trimmel in der Pressemitteilung zitiert.

Seit 2014 in Köpenick

Trimmel kam 2014 von Rapid Wien an die Alte Försterei. Der Mittelfeldspieler ist seit 2018 Kapitän der Eisernen und mit über 350 Pflichtspielen Rekordspieler. 2019 stieg der 25-malige österreichische Nationalspieler mit Union in die Bundesliga auf und erreichte 2023 die Champions League.



"Christopher verkörpert Union wie kaum ein anderer Spieler. Er ist auf und neben dem Platz ein Vorbild, gibt dem Team Stabilität und bringt seine Erfahrung ein", sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer, "seine Bedeutung für den Verein geht weit über das Sportliche hinaus, denn eine solch enge Bindung zwischen Spieler und Klub gibt es im heutigen Profifußball nur noch sehr selten. Wir sind sehr glücklich, auch weiterhin auf ihn zählen zu können."



Die Berliner empfangen am Samstagabend den VfB Stuttgart. Es ist das 200. Spiel sowie das 100. Heimspiel der Köpenicker in der Bundesliga.