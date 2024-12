Medizinischer Notfall Medizinischer Notfall: Handball-Spiel des VfL Potsdam in Lemgo abgebrochen Stand: 15.12.2024 17:58 Uhr

Infolge eines medizinischen Notfalls ist das Duell der Handball-Bundesliga zwischen dem TBV Lemgo Lippe und dem Schlusslicht 1. VfL Potsdam am Sonntag abgebrochen worden. Die

Begegnung war in der neunten Spielminute beim Stand von 6:3 für Lemgo zunächst unterbrochen worden, weil auf der Tribüne ein Fan behandelt werden musste.



Beide Teams wurden kurz darauf in die Kabine geschickt und entschieden sich später, das Spiel angesichts der Umstände nicht mehr fortzusetzen.



VfL Potsdam in der Handball-Bundesliga weiter ohne Sieg mehr

Fan ansprechbar

Der behandelte Fan war nach Angaben von Lemgos Hallensprecher noch in der Halle ansprechbar. Dennoch sei die Person in ein Krankenhaus gebracht worden.



Der weitere Umgang mit der Begegnung blieb vorerst unklar. Weder zu einem Nachholtermin noch zu den Vorgaben - Neuansetzung oder etwa eine Wiederaufnahme ab dem Zeitpunkt des Abbruchs - lagen am frühen Sonntagabend Informationen vor.



Wie die Potsdamer am Nachmittag auf Instagram mitteilten, sei die Partie "im Sinne beider Mannschaften" abgebrochen worden. "Wir wünschen dem betroffenen Fan gute Besserung und danken allen Einsatzkräften für die schnelle Hilfe", hieß es.



Sendung: rbb24, 15.12.2025, 22 Uhr