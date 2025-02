2. Frauen-Bundesliga Matchwinnerin Heiseler: Union-Frauen siegen zum Rückrundenauftakt beim HSV Stand: 08.02.2025 16:16 Uhr

Die Frauen des 1. FC Union haben beim Hamburger SV einen erfolgreichen Start in die Rückrunde hingelegt. Beim Tabellenfünften feierte die Mannschaft von Trainerin Ailien Poese einen hart umkämpften 2:1-Auswärtssieg.



Dabei erwischte Union Berlin einen denkbar schlechten Auftakt in die Partie. Keine zwei Minuten waren im Hamburger Volksparkstadion gespielt, zappelte der Ball bereits ins Netz der Eisernen. Vildan Kardesler traf für die HSV-Frauen zur Führung.



Lisa Heiseler wird zur Matchwinnerin

Doch die Unionerinnen blieben dran und erspielten sich im Laufe der ersten Hälfte ein kontinuierliches Übergewicht. Kapitänin Lisa Heiseler belohnte die Berlinerinnen schließlich in der 38. Minute mit dem Ausgleich. Die über 100 mitgereisten Union-Fans konnten dann kurz nach der Pause die Führung bejubeln. Wieder traf die Frau des Spiels Lisa Heiseler für ihre Rot-Weißen, diesmal in der 55. Minute. Sechs Minuten später hatten die Schützlinge von Trainerin Ailien Poese Pech: Nach einer Ecke klatschte der Ball nur an den Querbalken.



Unions Verteidigerin Charleen Niesler sah in der 82. Minute die Gelb-Rote-Karte und fortan zogen sich die Berlinerinnen in ihre eigene Hälfte zurück. Unermüdlich drückten die Hamburgerinnen auf den Ausgleich, aber die Defensive von Union hielt stand.



Durch den Sieg festigt die Mannschaft ihren zweiten Tabellenplatz hinter dem 1. FC Nürnberg und untermauert damit ihre Ambition auf den Aufstieg.



