Leihe aus Stuttgart Leihe aus Stuttgart: Union Berlin verstärkt sich mit Offensivspieler Wooyeong Jeong Stand: 27.08.2024 11:15 Uhr

Union Berlin verstärkt seine Offensive. Die Köpenicker gaben am Dienstag die Verpflichtung von Wooyeong Jeong bekannt. Der Südkoreaner wechselt per Leihe von Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart zu den Eisernen. Wie die Schwaben mitteilten, wird Jeong für die laufende Saison, also bis nächsten Sommer nach Berlin ausgeliehen.



Der 24-Jährige spielte in Deutschland bereits für die 2. Mannschaft von Bayern München, sowie für den SC Freiburg und eben Stuttgart. Insgesamt kommt er bislang auf 111 Bundesligaspiele und 19 Scorerpunkte.



Flügelspieler Jón Dagur Thorsteinsson wechselt zu Hertha BSC mehr

Vielseitigkeit als ausschlaggebender Faktor für Transfer

"Union ist für mich eine großartige Gelegenheit, mich weiterhin in der Bundesliga präsentieren und weiterzuentwickeln. Die Leidenschaft der Fans und die Atmosphäre im Stadion kenne ich bereits gut", wird Jeong in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.



Union-Manager Horst Heldt bezeichnete den 24-Jährigen als vielseitigen Spieler, der Union durch seine spielerische Qualität helfen solle. "Er bringt nicht nur technische Fähigkeiten mit, sondern auch die richtige Einstellung und eine große Bereitschaft, sich in jedes System einzufügen. Jeong wird unserem Angriffsspiel zusätzlichen Antrieb verleihen", sagte Heldt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 27.08.24, 11:15 Uhr