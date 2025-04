3. Fußball-Liga Keine Chance beim BVB II: Cottbus erleidet Abreibung in Dortmund Stand: 13.04.2025 18:25 Uhr

Abreibung für Energie Cottbus: Der Aufstiegskandidat hatte sich einiges vorgenommen für das Auswärtsspiel beim BVB II. Doch gegen die pfeilschnellen und hocheffektiven Jungstars sind die Lausitzer machtlos, kassieren eine 1:4-Pleite.

Mit der 1:4-Niederlage in Dortmund verliert Cottbus bereits sein drittes Spiel in Folge

Wieder leitet ein individueller Fehler die Pleite ein

Erstmals seit November steht Cottbus nicht mehr auf einem Aufstiegsplatz

Fußball-Drittligist Energie Cottbus muss einen erheblichen Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen. Am Sonntag verloren die Lausitzer bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund mit 1:4 (0:3). Die Treffer für die Borussen erzielten Kjell Wätjen (13. Minute), Yannik Lührs (38.) und Paul-Philipp Besong (42., 54.). Den Ehrentreffer für die Gäste markierte Tolcay Cigerci per Strafstoß (70. Minute).



Cottbus ließ mit der Niederlage eine große Möglichkeit liegen, im Ringen um den Aufstieg Boden gut zu machen. Mit Ingolstadt, Saarbrücken und Dresden hatten am Wochenende gleich drei direkte Konkurrenten Punkte liegen gelassen. Durch die Niederlage in Dortmund fällt das Team von Claus-Dieter Wollitz jedoch zurück auf den vierten Platz.

Mit neuer Offensive zurück in die Aufstiegsränge

Im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Rot-Weiss Essen veränderte Wollitz die Startaufstellung auf gleich vier Positionen: Für Tobias Hasse, Janis Juckel, Maximilian Krauß und Phil Halbauer begannen Rorig, Axel Borgmann, Yannik Möker und Lucas Copado.



Kurz nachdem der Cottbuser Henry Rorig per sattem Schussversuch aus 25 Metern für das erste Ausrufezeichen der Partie gesorgt hatte, fiel das Eröffnungstor auf der anderen Seite: Dennis Slamar ließ sich vor dem eigenen Sechzehner zu viel Zeit für den Querpass, wurde vom hellwachen Kjell Wätjen abgeblockt. Der Dortmunder Stürmer eilte allein auf das Gäste-Gehäuse zu und schob vorbei an Elias Bethke zur BVB-Führung ein (13.). Bereits in der vergangenen Woche gegen Essen war das 0:1 aus Cottbuser Sicht die Folge eines gravierenden Fehlers im Spielaufbau gewesen.



Obwohl sich die Lausitzer im Stadion Rote Erde unter einsetzendem Regen schnell von dem Rückschlag erholten und die längeren Ballbesitzphasen hatten, erzwangen die Hausherren die gefährlicheren Toraktionen. Nach zwei Topchancen durch Wätjen (37.) und Julien Duranville (38.) war es dann Abwehrspieler Yannik Lührs, der nach einem Eckstoß per Kopf auf 2:0 erhöhte (38.). Die Vorentscheidung fiel noch vor der Pause durch Paul-Philipp Besong: Nach einem Konter konnte der herausgestürmte Bethke den Abschluss von Duranville noch parieren, doch der Ball flog vor die Füße von Besong, der ins freie Tor zum 3:0 traf (42.).

Vor den Augen des Trainers der ersten BVB-Mannschaft, Niko Kovac, und weiteren Vertretern der Dortmunder Führungsetage, blieben die Hausherren auch nach dem Seitenwechsel die gefährlichere Mannschaft. Nachdem Bessong von Julian Hettwer bei einem Konter steil geschickt wurde, lief der Dortmunder Angreifer gleich drei Verteidigern davon und lupfte eiskalt über Betkhe zum 4:0 (54.)



Noch mehrere brandgefährliche Kontergelegenheiten musste die Gäste-Defensive über sich ergehen lassen, die Dortmunder ließen nun allerdings etwas lockerer in ihrer Chancenverwertung. Die Cottbuser kamen ihrerseits noch zum Ehrentreffer: Nach einem Foul an Krauß im Sechzehner verwandelte Cigerci den fälligen Strafstoß zum 1:4 (70.), es war der Endstand.

Was war denn da los?

Im Stadion Rote Erde, das unmittelbar an den Signal Iduna Park angegrenzt, fand sich eine illustre Runde an Trainern und Funktionären ein. Am Tag zuvor noch mit den Profis beim FC Bayern München gefordert (2:2), gab sich BVB-Trainer Niko Kovac mit seinem Assistenten und Bruder Robert Kovac die Ehre. Auch Sebastian Kehl (Sportdirektor) und Lars Ricken (Geschäftsführer Sport) wollten die Drittliga-Partie offenbar nicht verpassen. Ein paar Stühle daneben saß dazu noch der Geschäftsführer des MSV Duisburg: der ehemaliger Hertha-Spieler und Manager Michael Preetz.

Das Spiel im Liveticker

