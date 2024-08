Fußball Kein Wechsel: Fabian Reese bleibt bei Hertha BSC Stand: 28.08.2024 19:20 Uhr

Offensivspieler Fabian Reese wird den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC in diesem Sommer nicht verlassen. Das teilten Geschäftsführer Thomas Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber am Mittwoch in den sozialen Medien mit.



"Fabian Reese ist ein wichtiger Teil unseres Berliner Wegs. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem Klub und der Stadt", erklärte Herrich. "Er hat uns klar signalisiert, dass er bleiben will. Aus diesem Grund wollen wir die aktuellen Gerüchte aus der Welt schaffen. Für uns ist er in diesem Transfer-Fenster unverkäuflich."

Weber sagte, man habe mit Reese ehrliche Gespräche geführt und ein klares gegenseitiges Bekenntnis ausgesprochen.



Auch Reese selbst beendete alle Wechsel-Spekulationen: Der Zuspruch, die Liebe und die Emotionen, die er erfahren habe, hätten alles überstiegen, was er erwartet habe, schrieb er auf Instagram. "Ich will hier nicht weg, denn wir sind hier doch noch nicht fertig", so der derzeit verletzte Flügelspieler.

Reese war vor Beginn der vergangenen Saison von Holstein Kiel zu den Berlinern gekommen und entwickelte sich schnell zu einem zentralen Spieler des Vereins. In 35 Spielen erzielte er 13 Tore und 17 Vorlagen. Die starken Leistungen hatten zu vielen Wechsel-Gerüchte in diesem Sommer geführt.

