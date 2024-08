Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Viktoria Berlin hofft auf Sensation im Pokal gegen Augsburg Stand: 18.08.2024 13:07 Uhr

Noch nie gelang Viktoria Berlin der Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals. Bei der letzten Teilnahme vor zwei Jahren gab es eine klare 0:3-Niederlage gegen Bochum. Auch in diesem Jahr wartet mit Bundesligist Augsburg ein schwieriger Gegner.

Keine leichte Aufgabe für Viktoria-Trainer Dennis Kutrieb und seine Mannschaft: In der 1. Runde des DFB-Pokals empfängt der Berliner Klub den Bundesligisten Augsburg im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Nach einem Jahr ohne Teilnahme an dem Pokalwettbewerb hatte sich Viktoria mit dem Sieg im Berliner Landespokal in der vergangenen Saison wieder für den DFB-Pokal qualifiziert. Beim Finaltag der Amateure setzte sich der favorisierte Regionalligist mit 3:0 gegen den Titelverteidiger und Oberligisten Makkabi Berlin durch.



Für Viktoria bietet sich in dieser Saison erneut die Chance, Historisches zu schaffen. Noch nie konnte der Verein in die 2. Runde des DFB-Pokals einziehen. In der Saison 2022/23 gab es eine klare 0:3-Niederlage gegen Bochum, 2019/20 ein knappes 0:1 gegen den damaligen Zweitligisten Arminia Bielefeld.

Viktoria Berlin empfängt den FC Augsburg zum "Highlight-Spiel" Zum dritten Mal in seiner Geschichte hat der FC Viktoria 1889 Berlin die erste Runde des DFB-Pokals erreicht. Am Sonntag treffen die "Himmelblauen" auf den FC Augsburg. Für die Berliner ist es vielleicht der letzte Auftritt im altehrwürdigen Jahn-Sportpark.mehr

Für Viktoria Berlin begann die Regionalliga-Saison eigentlich optimal. Einen 0:2-Rückstand gegen Aufsteiger Plauen drehten die Berliner mit einer Willensleistung noch zu einem 3:2-Sieg. Doch die Mannschaft verpasste es, das gewonnene Selbstvertrauen aus dem Auftaktspiel in die kommenden Partien zu transportieren.



Am zweiten Spieltag verspielten sie zu Hause eine 1:0-Führung gegen Erfurt und mussten sich mit einem Remis begnügen. Im letzten Spiel gegen Altglienicke gingen sie erneut in Führung, mussten sich allerdings mit 1:2 geschlagen geben. Mit vier Punkten aus drei Partien stehen sie aktuell auf Rang sieben der Tabelle.



Die Start-Aufstellungen:



Viktoria Berlin: Horenburg - Pohl, Oellers, Liu, - Lisinski, Dikarev, Yildrim, Lippegaus - Damelang, Meisur - Hebisch





FC Augsburg: Labrovic - Pedersen, Gouweleeuw, Schlotterbeck, Giannoulis - Breithaupt - Rexhbecaj, Maier - Engels - Tietz, Essende



Sendung: rbb UM6, 18.08.2024, 18 Uhr