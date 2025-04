Nach Sieg gegen Schalke 04 Jahn Regensburg hat wieder Hoffnung Stand: 13.04.2025 15:39 Uhr

Eigentlich waren sie schon als Absteiger abgeschrieben, jetzt hat sich Jahn Regensburg mit einem Sieg gegen Schalke 04 zurückgemeldet.

Es war ein echtes Lebenszeichen im Abstiegskampf: Der Tabellenletzte Jahn Regensburg setzte sich verdient mit 2:0 (1:0) gegen den FC Schalke 04 durch und kann nun wieder auf den Klassenverbleib hoffen.

Die Mannschaft von Trainer Andreas Patz konnte durch diesen Heimerfolg den Abstand zum Relegationsplatz 16 - den Preußen Münster belegt - auf sechs Punkte verkürzen. Fünf Partien bleiben den Regensbugern nun noch, um die Entscheidungsspiele zu erreichen.

Die Schalker zeigten mal wieder eine desolate Leistung und fügten sich lange wehrlos in ihr Schicksal. Das Team von Trainer Kees van Wonderen ließ es an so ziemlich allem vermissen, was ein erfolgreiches Fußballspiel ausmacht und scheint emtionslos auf das Saisonende zuzutrudeln.

Regensburger bauen Druck auf

Unter der Woche war mal wieder viel los auf dem Berger Feld. Frank Baumann, der ehemalige Bremer Sportchef wird ab Sommer neuer Sportvorstand beim S04. Ob mit dem Trainer Kees van Wonderen oder nicht, ist wohl noch nicht geklärt. In der Partie bei Jahn Regensburg spielte das Team des Niederländers überaus zurückhaltend und machte nicht gerade Werbung für den Verbleib des Coaches.

Die engagierten Gastgeber versuchten Druck auszuüben und ihrer vielleicht letzten Chance, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen, Nachdruck zu verleihen. Allerdings wirkten die Angriffsbemühungen der Regensburger zunächst zu oft undurchdacht, waren zu ungenau und stellten die S04-Abwehr kaum einmal vor Probleme.

Torwartfehler bei Schalke

Eine Standardsituation brachte die Regensburger dann allerdings in Führung. S04-Torhüter Justin Heekeren versuchte einen Eckball per Faust zu klären, was ihm aber misslang. Der Ball landete genau vor den Füßen von Christian Kühlwetter, der aus zwölf Metern per Flachschuss zum 1:0 (21.) vollenden konnte.

Nur zwei Minuten später der nächste Patzer Heekerens, der beinahe zum zweiten Regensburger Treffer führte. Doch die Direktabnahme von Tim Handwerker nach Fehlpass des Torhüters verfehlte das Tor der Schalker nur ganz knapp.

Blutleere Schalker

In der Folge waren die Regensburger hochgradig motiviert, während die Schalker lediglich Dienst nach Vorschrift leisteten und so gut wie keine Versuche - bis auf einen harmlosen Distanzschuss von Taylan Bulut - starteten, selbst einen Treffer zu erzielen. Es war ein blutleerer Auftritt der Königsblauen in der ersten Hälfte.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wirkten die Schalker zumindest ein wenig bemühter, ohne dabei aber zu überzeugen oder gar eine Tormöglichkeit herauszuspielen. Die Regensburger versuchten ihrerseits und im Rahmen ihrer überschaubaren spielerischen Möglichkeiten die Partie zu kontrollieren, was ihnen mit zunehmender Spielzeit aber immer weniger gelang.

Galjen sorgt für die Entscheidung

Der S04 erarbeitete sich nach rund 55 Minuten ein Übergewicht, Torgefahr strahlten sie aber weiterhin nicht aus. Ein abgewehrter Schuss von Tobias Mohr aus der Distanz war bis zur 70. Minute die einzige erwähnenswerte Torannäherung des S04.

Die Regensburger taten alles, um die knappe Führung über die Zeit zu retten, was ihnen auch ohne allzu große Mühe gelang. Und sie setzten noch einen drauf: Dejan Galjen vollendete in der Nachspielzeit einen Konter zum viel umjubelten 2:0-Erfolg ( 90.+3).

Regensburg in Magdeburg, Schalke gegen Hamburg

Regensburg ist am 30. Spieltag in Magdeburg gefordert (20.04., 13.30 Uhr). Am Samstagabend spielt Schalke zuhause im Topspiel gegen den HSV.