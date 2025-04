Big Points im Aufstiegsrennen Effiziente Düsseldorfer gewinnen Verfolger-Duell in Paderborn Stand: 13.04.2025 15:25 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat mit einem Sieg beim direkten Konkurrenten SC Paderborn wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg gesammelt.

Die Rheinländer setzten sich am Sonntag mit 2:1 (1:0) in Paderborn durch, schoben sich auf Tabellenplatz vier vor und sind nun punktgleich mit dem Dritten SV Elversberg. Paderborn kassierte dagegen die dritte Niederlage in Folge und verpasste den Sprung auf Platz drei. Die Ostwestfalen liegen nun als Siebter zwei Punkte hinter Düsseldorf.

Die Tore für Fortuna erzielten Danny Schmidt (40.) und Dawid Kownacki (52./Foulelfmeter), der auch zum ersten Treffer die Vorlage gab. Für Paderborn, bei dem Santiago Castaneda (63.) die Rote Karte sah, verkürzte Ilyas Ansah (78.).

Nach dem 2:3 in Braunschweig änderte Paderborns Trainer Lukas Kwasniok seine Startelf auf einer Position: Luca Herrmann durfte erstmals seit dem 9. Spieltag wieder von Beginn an spielen, Ilyas Ansah nahm auf der Bank Platz. Bei Düsseldorf, das insgesamt auf elf Spieler verzichten musste, rückte Jona Niemic für den rotgesperrten Myron van Brederode in die erste Elf. Zudem ersetzten Tim Oberdorf und Matthias Zimmermann nach ihren Gelbsperren den angeschlagenen Ísak Jóhannesson sowie Valgeir Lunddal Friðriksson.

Paderborn vergibt Chancen - Düsseldorf trifft

In der Anfangsphase hatte Paderborn etwas mehr Ballbesitz und kam zur ersten guten Möglichkeit in der Partie, als Adriano Grimaldi (8.) nach einer präzisen Flanke von Raphael Obermair knapp über das Tor köpfte. Der SCP suchte weiter nach Lücken und kombinierte sich durch die Fortuna-Defensive, nur der letzte Pass kam nicht an. In der 22. Minute musste Florian Kastenmaier dann aber doppelt eingreifen. Nach einem Doppelpass mit Castaneda scheiterte Filip Bilbija zunächst mit einem wuchtigen Schuss aus zentraler Position am Düsseldorfer Keeper, ehe Kastenmaier auch den Nachschuss von Aaron Zehnter abwehrte.

Paderborn erhöhte den Druck, die Fortuna kam weiter nicht richtig in die Zweikämpfe. Vor allem Grimaldi boten sich weitere Chancen: Erst rauschte ein Schuss (23.) des Angreifers aus 18 Metern knapp über das Tor, dann verpasste er bei einer flachen Hereingabe (28.) um Haaresbreite, und schließlich setzte der 34-Jährige einen Volleyschuss über das Tor. Gegen aufgerückte Paderborner kam Düsseldorf anschließend zur seiner ersten Chance: Nicolas Gavory (34.) hatte auf der linken Seite viel Platz, zog in den Strafraum und scheiterte mit einem Schuss auf das kurze Eck an Paderborns Torhüter Manuel Riemann.

Nach knapp 40 Minuten war Paderborn weiter das überlegene Team und verzeichnete ein Torschussverhältnis von 11:2 - der Führungstreffer gelang aber der Fortuna. Eine flache Hereingabe von rechts durch Niemic verpasste Schmidt in der Mitte zunächst, doch am zweiten Pfosten gab Kownacki den Ball direkt wieder ins Zentrum, wo Schmidt (40.) mit einem Flugkopfball traf.

Düsseldorf erhöht nach der Pause per Elfmeter

Nach der Halbzeitpause bekam Paderborn den nächsten Nackenschlag. Im eigenen Strafraum traf Laurin Curda Düsseldorfs Niemic am Fuß, der gut postierte Schiedsrichter Robert Kampka entschied umgehend auf Elfmeter. Kownacki (52.) trat an und traf sicher unten rechts ins Eck zum 2:0. Die Fortuna lauerte nun verstärkt auf Konter, Riemann (60.) klärte in höchster Not mit einer Grätsche vor dem per Steilpass geschickten Kownacki.

Kurz darauf musste Paderborn nach einer Roten Karte gegen Castaneda (63.) zu zehnt weiterspielen. Bei einem Gerangel mit Oberdorf abseits des Balls schlug Castaneda den Düsseldorfer und musste den Platz nach einem Hinweis des VARs verlassen. Paderborn versuchte es weiter, tat sich gegen tief stehende Düsseldorfer und mit einem Spieler weniger aber schwer. Mit einer Einzelaktion ließ Mattes Hansen (74.) am Düsseldorfer Strafraum zwei Gegenspieler stehen, schoss aber deutlich links am Tor vorbei.

Der kurz zuvor eingewechselte Ansah gab seinem Team schließlich wieder Hoffnung: An der Strafraumgrenze hatte der Angreifer (78.) etwas zu viel Platz und versenkte den Ball mit einem präzisen Schuss unten links im Eck. Der Anschlusstreffer gab den Hausherren noch einmal Auftrieb - Kastenmaier musste sogar einen Schuss aus 25 Metern von Keeper Riemann (81.) parieren - doch es mangelte den Angriffen sowohl an Präzision als auch an Durchschlagskraft.

Düsseldorf in Elversberg, Paderborn in Nürnberg

Am 30. Spieltag ist Düsseldorf am Samstag (13 Uhr) bei der SV Elversberg gefordert. Zeitgleich spielt Paderborn beim 1. FC Nürnberg.