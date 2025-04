Eigentor rettet Hertha Berlin beißt sich an Darmstadt-Abwehr die Zähne aus Stand: 12.04.2025 15:29 Uhr

Im Mittelfeldduell in der zweiten Liga haben sich Hertha BSC und Darmstadt 98 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden getrennt. Es ist ein dankbarer Punkt für die Berliner, die sich schwer taten, Chancen zu erspielen.

Die Tore in der Partie erzielten für Darmstadt Isac Lindberg in der 48. Spielminute. Herthas Ausgleich fiel nach einem Eigentor von Aleksandar Vukotic in der 62. Spielminute. Beide Teams sind dem Klassenerhalt durch den Punkt einen weiteren Schritt näher gekommen. Hertha steht mit 36 Punkten auf Rang zwölf. Einen Platz dahinter rangiert Darmstadt mit 35 Zählern.

Darmstadt hat den Ball, Hertha die ersten Abschlüsse

In der Anfangsviertelstunde konnten die Fans im Olympiastadion die Sonne genießen - von Spannung in Form von Torchancen wurden sie dabei nicht gestört. Die blau-weißen Herthaner versuchten zwar tief in der gegnerischen Hälfte zu pressen, aber Darmstadt befreite sich ein ums andere Mal mit gefälligen Pässen. Erste Torabschlüsse von Hertha durch Ibrahim Maza (6. Minute) und Toni Leistner (14.) blieben ungefährlich.

Trotz der größeren Spielanteile mussten die mitgereisten Darmstädter länger auf einen Torschuss ihrer Mannschaft warten. In der 19. Minute war es so weit: Nach einer von Aleksandar Vukotic verlängerten Ecke kam plötzlich Isac Lidberg an den Ball. Seinen Schuss blockte Herthas Torhüter Tjark Ernst mit einem waghalsigen Hechtsprung.

Abseitstor für Hertha

Auch danach behielt Darmstadt die Ballkontrolle. Wenn Berlin an den Ball kam, versuchten es die Hauptstädter mit direkten Pässen in die Tiefe und suchten immer wieder ihren besten Spieler, Fabian Reese. Reese war es auch, der Darmstadt-Keeper Marcel Schuhen zum ersten Mal prüfte. In der 21. Minute rutschte ihm auf der rechren Seite eine Flanke über den Fuß, die so zum Torschuss wurde. Schuhen streckte sich und lenkte den Ball über die Latte.

Einige Minuten darauf stand Reese wieder im Mittelpunkt: Nach einer Ecke spitzelte er den Ball in der 27. Minute quer durch den Fünfmeterraum zu Diego Demme, der einschob. Dessen Tor zählte aber nicht. Bei Reeses Pass hatte Demme knapp im Abseits gestanden.

Reeses Konterpart auf der Gegenseite war Vukotic. Natürlich glänzte der 2,01-Hüne aus der Darmstädter Abwehr nicht mit seinen filigrigranen Dribblings. Trotzdem war er Darmstadts gefährlichster Spieler, weil er nach Ecken die meisten Kopfballduelle gewann. Auch in der 41. Minute, als er nur haarschaf links neben das Hertha-Tor köpfte.

Nach der Halbzeit fallen Tore

Nach der Pause nahm das Tempo in der Partie dann direkt zu. In der 48. Minute versuchte es Darmstadts Fabian Nürnberger aus der Distanz. Ernst konnte den Schuss diesmal nur klatschen lassen. Direkt vor die Füße von Lidberg: Der Toptorjäger der 98er nutzte den Fehler für die Führung.

Mit der Führung im Rücken dominierten die Hessen weiter den Ballbesitz. Hertha hingegen kam nicht zum Abschluss, aber trotzdem zum Ausgleich. Eine flache Flanke durch den Darmstädter Strafraum beförderte der so auffällige Vukotic ins eigene Tor. Am langen Pfosten hatte Reese gelauert.

Ballbesitz in der Schlussphase bei Hertha

Je länger das Spiel dauerte, desto mehr Ballbesitz gehörte Hertha. Darmstadt setzte dafür auf Konter. Guille Bueno entwischte Zeefuik und hätte um ein Haar die erneute Führung erzielt. Ernst parierte. In der Folge versuchte Hertha zu Chancen zu kommen, scheiterte aber immer wieder an der guten Abwehr der Lilien. Nur Toni Leistner gelang in der Nachspielzeit nach einer technisch anspruchsvollen Ballmitnahme ein guter Abschluss. Er traf den Pfosten.

Hertha in Ulm, Darmstadt gegen Hannover

Hertha ist am 30. Spieltag in Ulm gefragt (20.4, 13.30 Uhr). Zur selben Zeit spielt Darmstadt gegen Hannover 96.