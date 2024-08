Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hertha BSC will in Hamburg die ersten Punkte der Saison Stand: 10.08.2024 19:56 Uhr

Nach der 1:2-Heimniederlage zum Saisonauftakt gegen den SC Paderborn steht Hertha BSC schon früh unter Druck. Im Duell mit dem Aufstiegskandidaten Hamburger SV wollen die Berliner die ersten Punkte holen. Jetzt live hören und im Ticker.

Den Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga hatten sich Spieler, Funktionäre und Fans von Hertha BSC sicher anders vorgestellt. Statt mit einem Heimsieg zu starten und die Aufstiegsambitionen zu untermauern, setzte es eine 1:2-Niederlage gegen den SC Paderborn. Nun geht es bei der Partie gegen den Hamburger SV darum, den kompletten Fehlstart zu verhindern.

Hertha BSC steht im Hamburger Volkspark unter Druck - mal wieder Die Devise ist klar: Wenn Hertha BSC am Samstag um 20:30 Uhr unter Flutlicht beim Hamburger SV gastiert, will das Team von Trainer Fiél den Fehlstart verhindern. Doch der HSV kommt mit Rückenwind aus Köln - einem Ex-Herthaner sei Dank.mehr

Reese noch nicht fit

Keine leichte Aufgabe, wie auch Cristian Fiél weiß. "Uns ist bewusst, wo wir spielen. Uns ist bewusst, was da am Samstagabend um 20:30 Uhr auf uns zukommt. Vor ihren eigenen Fans wollen sie dominant sein", ließ sich der Hertha-Coach vor dem Spiel entlocken. Auf Fabian Reese wird Fiél verzichten müssen, Herthas Schlüsselspieler des Vorjahres ist nach seiner im Testspiel gegen Energie Cottbus erlittenen Sprunggelenksverletzung noch nicht wieder fit. Auch Kevin Sessa steht nicht zur Verfügung, der Neuzugang laboriert an einer Meniskusverletzung.

In der vergangenen Saison haben die Berliner gemischte Erfahrungen mit dem HSV gemacht. In der Liga setzte es zwei Niederlagen, darunter ein deutliches 0:3 im heimischen Olympiastadion, im Pokal wiederum setzte sich Hertha in einer dramatischen Partie im Elfmeterschießen gegen die Norddeutschen durch.

"Es geht nicht um Toni Leistner, es geht nur um Hertha BSC" Hertha BSC wird am Samstag im Top-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga vom Hamburger SV gefordert. Vor dem Duell spricht Kapitän Toni Leistner über seine Vergangenheit in der Hansestadt, Herthas neuen Coach Fiél und seine Rolle im Team.mehr

"Spiel auf Augenhöhe"

Anders als Hertha ist dem HSV der Saisonstart gelungen. Beim Absteiger 1. FC Köln sorgte Ransford Königsdörffer mit einem Doppelpack für einen 2:1-Erfolg. Hamburgs Trainer Steffen Baumgart will den Sieg in Köln allerdings nicht überschätzen und erwartet "ein Spiel auf Augenhöhe, ich sehe keinen klaren Favoriten."

Herthas Aufstellung: Ernst - Karbownik, Kempf, Gechter, Kenny - Dudziak, Demme, Maza - Scherhant, Tabakovic, Winkler





Das Spiel im Live-Ticker

Sendung: