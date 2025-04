Jetzt im Liveticker Jetzt im Liveticker: Klettert Energie Cottbus gegen Rot-Weiss Essen zurück auf den zweiten Platz? Stand: 09.04.2025 18:40 Uhr

Englische Woche in der 3. Liga: Der FC Energie Cottbus empfängt am Mittwochabend (19 Uhr) im Aufstiegsrennen Rot-Weiss Essen in der Lausitz. Im Ticker können Sie das Geschehen live verfolgen.

Die herbe 1:5-Niederlage beim TSV 1860 München hat Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus schnell abgehakt. "Das Spiel war für mich mit Abpfiff erledigt", sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz unter der Woche. "Die Spieler reflektieren sich selbst genug und brauchen nicht einen Oberlehrer, der alles sagt, was falsch ist. Damit verändern wir nichts."

Über wen Energie Cottbus im Aufstiegskampf noch stolpern könnte Die 1:5-Pleite in München am Wochenende hat Energie Cottbus einen herben Dämpfer im Kampf um den Aufstieg verpasst. Doch die Lausitzer liegen aktuell immer noch auf Rang zwei. Welche Gegner warten noch auf der Mission Durchmarsch in die 2. Liga? Die 1:5-Pleite in München am Wochenende hat Energie Cottbus einen herben Dämpfer im Kampf um den Aufstieg verpasst. Doch die Lausitzer liegen aktuell immer noch auf Rang zwei. Welche Gegner warten noch auf der Mission Durchmarsch in die 2. Liga? mehr

Wollitz: "Wir sind in der Crunchtime der Saison"

Am Mittwochabend (19 Uhr) empfängt Energie nun Rot-Weiss Essen im Stadion der Freundschaft - und "Pele" Wollitz stellte vor der Begegnung klar: "Wir sind in der Crunchtime der Saison. Es ist wie bei den Playoffs beim Eishockey - da beschäftigt man sich auch nicht mit dem letzten Spiel, sondern schaut auf das nächste."



Sieben Spieltage vor dem Saisonende sind die Lausitzer in der Tabelle auf den 3. Platz abgerutscht, der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist aber nach wie vor zum Greifen nah und mit einem Dreier würde der FCE wieder an Arminia Bielefeld vorbeiziehen.

Die Startaufstellungen

FC Energie Cottbus: Bethke - Bretschneider, Slamar, Kusic, Hasse - Juckel, Pelivan, Cigerci - Halbauer, Thiele, Krauß



Rot-Weiss Essen: Golz - Kraulich, Schultz, Rios Alonso - Brumme, Gjasula, Moustier, Eitschberger - Mizuta, Safi - Arslan

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 09.04.2025, 21:45 Uhr