Fußball Hertha-Stürmer Haris Tabakovic steht vor Wechsel nach Hoffenheim Stand: 22.08.2024 14:03 Uhr

Hertha-Stürmer Haris Tabakovic steht vor einem Transfer zu Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim.



Die Verhandlungen beider Vereine hätten in dieser Woche einen Durchbruch erzielt, berichtete der "kicker". Laut Informationen von "Sky" soll der Stürmer bereits am Donnerstag zum Medizincheck nach Hoffenheim gereist sein.





Der Torschützenkönig der vergangenen Zweitliga-Saison (22 Tore) soll bei den Kraichgauern nach den Abgängen von Wout Weghorst und Maximilian Beier die Lücke auf der Mittelstürmerposition füllen.





Hertha kann Ablöse gut gebrauchen

Auf Nachfrage bestätigte Hertha-Trainer Cristian Fiél auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag, dass Tabakovic beim Vormittags-Training gefehlt hatte. "So ist der Fußball. Manchmal ergibt sich für den ein oder anderen die Möglichkeit, etwas anderes zu machen. Das gehört dazu", sagte Fiél, wobei er den Wechsel noch nicht final bestätigen wollte.



Auch wenn der 30-Jährige in dieser Saison bisher nicht getroffen hat, ist sein Abgang für die Hertha ein schwerer sportlicher Verlust. Die finanziell angeschlagene Hertha ist allerdings weiterhin auf Transfereinnahmen angewiesen. Laut Medienberichten könnten die Berliner bis zu fünf Millionen Euro für den bosnischen Angreifer kassieren und damit einen deutlichen Gewinn machen.



Tabakovic kam im vergangenen Sommer von Austria Wien für eine kolportiere Ablöse von 500.000 Euro zur Hertha und wurde sofort zum Leistungsträger. In 39 Spielen erzielte der Stürmer 25 Tore, daneben bereitete er acht Treffer vor.



