Vor dem Brandenburg-Derby Heißer Tanz im Cottbuser Hexenkessel Stand: 03.11.2023 12:16 Uhr

Wer ist die Nummer eins in Fußball-Brandenburg? Das zeigt sich am Sonntag, wenn Energie Cottbus und Babelsberg 03 in der Regionalliga Nordost aufeinandertreffen. In der Vergangenheit hatte Energie fast immer die Nase vorn. Diesmal wird ein enges Spiel erwartet. Von Andreas Friebel

Der Vorverkauf läuft gut, das Interesse ist hoch. Mit etwa 7.000 Zuschauern wird am Sonntag (Anpfiff 13 Uhr) im Stadion der Freundschaft gerechnet. Die Vorfreude auf das Duell der beiden besten Fußball-Teams in Brandenburg ist groß. Aber nicht nur auf den Tribünen.



Auch auf dem Rasen, macht Babelsbergs Trainer Markus Zschiesche deutlich: "Wenn ich einen Spieler motivieren müsste, in Cottbus Gas zu geben, dann hat er bei uns nichts verloren. Denn das ist so ein Spiel, da musst du schon von vornherein brennen."

Cottbus kassiert späten Ausgleich im Spitzenduell in Greifswald Im Spitzenduell in Greifswald zeigte Cottbus eine enttäuschende Leistung, lag jedoch trotzdem bis kurz vor Schluss in Führung. Erst in der 90. Minute trafen die Gastgeber zum Ausgleich und übernahmen so statt der Lausitzer die Tabellenführung.mehr

Zschiesche will mutig und frech spielen

Sein Cottbuser Trainer-Kollege Claus-Dieter Wollitz ist ebenfalls heiß auf den Sonntag. Ein Sonntag, an dem sich Energie aus einer Mini-Krise befreien will. Ein Punkt aus den beiden vergangenen Spielen ist nicht so viel, macht der Energie-Coach klar. Aber er weiß auch: "Entscheidend ist, wer am 34. Spieltag vorn steht. Es gibt einige Anwärter. Ich hoffe, dass wir auch dabeibleiben können. Und dann sehen wir, wer es schafft."



Wer es am Sonntag schafft, als Sieger vom Rasen zu gehen, scheint unterdessen beim Blick in die Statistik klar. In zehn Regionalligaspielen gewann Cottbus neunmal. Nur 2017 entschieden die Nulldreier mal eine Partie für sich. Es sind Zahlen, die auch Babelsbergs Trainer Markus Zschiesche kennt. "Deswegen wissen wir, dass es ein schwieriges Spiel wird. Deshalb müssen wir mutig und frech sein und unser Spiel auf den Platz bringen."

Wollitz: "Wir können niemanden durchschleppen"

In den vergangenen Jahren schnupperten die Babelsberger immer an einem Unentschieden. Cottbus zeigte aber in den entscheidenden Momenten seine Klasse und siegte trotzdem. Lediglich im Landespokal, im Coronajahr 2021, waren die Nulldreier in der Lausitz erfolgreich und gewannen mit 3:0.



Im Anschluss kehrte Claus-Dieter Wollitz zum FC Energie zurück und gewann die anschließenden sechs Partien (vier in der Regionalliga, zwei im Landespokal) gegen die Babelsberger allesamt. Damit diese Serie hält, fordert der Coach: "Wir brauchen eine optimale Leistung aller Spieler und können niemanden durchschleppen. In den beiden letzten Spielen sind nicht alle an ihre Leistungsgrenze gekommen."

"Uns ist eine Menge zuzutrauen" Nachdem der BFC Dynamo vor zwei Jahren knapp am Aufstieg scheiterte, nimmt der Regionalligist nun einen neuen Anlauf auf die 3. Liga. Der Saisonstart ist dabei schon mal geglückt und Kapitän Chris Reher glaubt fest an das Potential der Mannschaft.mehr

Großes Polizeiaufgebot sichert Brandenburg-Derby ab

Der SV Babelsberg 03 reist hingegen mit großem Selbstvertrauen und vier Siegen in Folge in die Lausitz. In der Tabelle sind die Filmstädter Dritter, Cottbus liegt mit einem Zähler (24) weniger auf Platz vier.



Es dürfte also ein spannender Nachmittag im Stadion der Freundschaft werden, der aber erneut in die Kategorie "Hochsicherheitsspiel" fällt. Auch wenn es zuletzt nur noch wenig Vorkommnisse am Rande dieses Duells gab, bleibt die Polizei wachsam. Es gilt weiterhin eine strikte Fantrennung. Erwartet werden etwa 400 Anhänger der Nulldreier und über 6.000 Fans von Energie.

Sendung: Antenne Brandenburg, 03.11.2023, 16:15 Uhr