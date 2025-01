Heimspiel Handballerinnen aus Frankfurt (Oder) empfangen TSV Altenholz Stand: 10.01.2025 16:21 Uhr

Die Spielerinnen des Frankfurter Handball Clubs (FHC) starten am Samstag in das neue Jahr. Dabei ist das Spiel gegen den TSV Altenholz in der 3. Liga aus doppelter Sicht interessant: So ist es zum einen das letzte der Hinrunde und zum anderen Auftakt für eine Heimspielserie in Frankfurt (Oder) – weitere drei Spiele vor heimischer Kulisse stehen in den kommenden Wochen auf dem Spielplan.

Vier Heimspiele in Frankfurt

Die Spielerinnen des FHC konzentrieren sich nach der Winterpause erst einmal auf den Gegner aus Altenholz (Schleswig-Holstein), wollen aber auch bei den folgenden Heimspielen punkten, wie FHC-Torhüterin Mandy Schneider betonte. "Ziel ist natürlich alle Heimspiele für uns zu entscheiden und damit wieder eine gute Ausgangslage in der Tabelle zu schaffen", sagte sie.

Der FHC steht nach neun Saisonspielen derzeit in der 3. Liga auf Platz 8, was jedoch zu wenig für das Team sei, sagte Schneider weiter. "Ich denke, wenn man sich die Tabelle anschaut: Der Abstand nach oben ist nicht sehr weit." Ziel sei es bis zum Saisonende, in der Tabelle auf einem oberen Platz zu landen. "Wenn nicht sogar noch den zweiten Platz anzuvisieren, um dann in der Aufstiegsrunde mitzuspielen", so die Torhüterin.

Nach Verletzungspausen voller Kader

Das Potenzial dazu habe die Mannschaft definitiv, sagte Cheftrainer Arnes Cebic. Für Samstag kann er dabei auf einige Spielerinnen zurückgreifen, die nach Verletzungspausen in das Team zurückkehren. "Jetzt ist zum ersten Mal, dass ich mal den kompletten Kader zur Verfügung habe", sagte Cebic.



Das habe auch im Training die gesamte Mannschaft beflügelt. So sei die Freude spürbar gewesen. Die Sportlerinnen könnten es kaum erwarten, dass es am Samstag wieder losgehe, so der Trainer.

Die Gegnerinnen aus Altenholz stehen in der Tabelle derzeit nur einen Platz hinter den Frankfurterinnen. Rückraum-Spielerin Jolene Preussler mahnte aber, den Gast nicht zu unterschätzen. Sie wolle auf die Frankfuter Stärken setzen. "Wenn wir auch die Sachen umsetzen, die wir jetzt im Training vorbereitet haben, sollten auch die zwei Punkte hierbleiben", sagte Preussler.

