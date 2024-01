Interview mit Berliner Handballer Drux vor Heim-EM: "Leute mitnehmen und Begeisterung entfachen" Stand: 09.01.2024 09:25 Uhr

Am Mittwoch startet in Düsseldorf die Handball-EM 2024. Nationalspieler Paul Drux von den Füchsen verpasst sie nach langer Verletzungspause. Ein Gespräch über Wehmut und Vorfreude, die deutsche Auswahl und die Titelchancen seiner Teamkollegen.

Ein bisschen "Was wäre, wenn…" wird in den Gedanken von Paul Drux mitschwingen, wenn die Deutsche Handball-Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch in die Europameisterschaft startet. Die erste Heim-EM überhaupt, mehr als 50.000 Zuschauer beim Eröffnungsspiel, ausverkaufte Auftritte in der Berliner Wahlheimat – all das wird der Kapitän der Füchse Berlin verpassen. Achteinhalb Monate nach einem Achillessehnenriss ist Drux zwar wieder fit, für eine EM hat es allerdings nicht gereicht. Das Ergebnis sind gemischte Gefühle, wie der 28-Jährige im Interview erzählt.

rbb|24: Paul Drux, wissen Sie schon, wie Sie ihren Mittwochabend verbringen werden? In entspannter Runde auf der Couch oder mit zehntausenden anderen Menschen in Düsseldorf?



Paul Drux: Ich werde in Düsseldorf dabei sein und versuchen, die Jungs bestmöglich zu unterstützen. Ich werde dann oben auf der Tribüne sitzen, während die Jungs unten das machen, was sie am besten können. Aber das Spiel ist ein Ereignis, das ich mir nicht entgehen lassen will.

53.000 Zuschauer werden Mittwoch zum Auftaktspiel der Handball-EM zwischen Deutschland und der Schweiz erwartet. Was geht ihnen durch den Kopf, wenn Sie sich das vorstellen?



Das ist absoluter Wahnsinn, etwas, das es so noch nie gegeben hat. Ich glaube, das wird alle Dimensionen sprengen. Nichtsdestotrotz bin ich auch gespannt, wie die Stimmung in so einem Fußballstadion gefüllt mit Handball-Fans wird. In einer Handballhalle bist du ja sonst eher umschlossen, dazu hast du ja keine Ultras und ein ganz anderes Spiel. Da bin ich gespannt, wie das von den Fans angenommen wird.



Das ist eine Frage, die sich auch mit Blick auf die EM als Ganzes stellen lässt. Was bedeutet so ein Turnier im eigenen Land und welche Chancen bietet es dem deutschen Handball?



Ich glaube, dass man da zwei Sichtweisen einnehmen muss. Das eine ist das Sportliche: Da willst du dich als Nation zeigen, einen Schritt nach vorne machen und wieder näher an den Kreis der Top-Favoriten heranrücken. Und zweitens ist das Turnier eine große Chance für den Handball, sich in Deutschland, aber auch in der Welt nochmal anders zu positionieren. Du kannst junge Menschen begeistern und bestenfalls dazu bewegen, sich in den Handballvereinen anzumelden.



Und können auch Sie ganz persönlich sich so richtig auf das Turnier im eigenen Land, in der eigenen Stadt freuen? Oder ist die Wehmut, ausgerechnet dieses Turnier zu verpassen, zu groß?



Ich habe ganz klar ein weinendes und ein lachendes Auge. Ich freue mich unglaublich für die Jungs und kann mir gut vorstellen, wie ihre letzten Tage waren, was sie gerade machen und worauf sie sich alles freuen. Gleichzeitig weiß ich, dass ich – wenn ich fit gewesen wäre – eine gute Chance gehabt hätte, mich in den Kader zu spielen. Und das wollte ich mir natürlich eigentlich nicht nehmen lassen.

Es war gut, noch vor dem Jahreswechsel die ersten Minuten auf der Platte gestanden zu haben.

Zumindest bei den Füchsen sind Sie seit Ihrem Comeback Mitte Dezember auch sportlich wieder vollends dabei. Was waren die größten Hindernisse auf dem Weg zum Comeback?



Gerade die Anfangsphase war extrem langwierig und schwer, weil man bei einem Achillessehnenriss sehr lange sehr wenig machen kann. Du bist da an Krücken und einen Schuh gebunden, der auch das alltägliche Leben schwer macht. Danach wurde es deutlich leichter. Andererseits war es dann natürlich schwer, die Jungs zu Auswärtsspielen abfahren zu sehen und bei Heimspielen nur am Rand dabei zu sein.



Und was war es für ein Gefühl, sieben Monate nach einem Achillessehnenriss wieder auf dem Parkett zu stehen?



Unheimlich viel Erleichterung. Ich bin einfach froh, diese kleinen Hindernisse, die es in den ersten Spielen gibt, ganz gut gemeistert zu haben. Es war gut, noch vor dem Jahreswechsel die ersten Minuten auf der Platte gestanden zu haben und jetzt auch nochmal ein bisschen Pause zu haben.



Bis es so weit war, wurden Sie bei den Füchsen auch von Nils Lichtlein vertreten, der jetzt auch für die EM nominiert wurde. Wie haben Sie seine Entwicklung der vergangenen Jahre erlebt?



Unheimlich positiv. Selbst von außen sieht man, wie viele Spielanteile er bekommen hat, in denen er zeitweise auch echt viel Verantwortung übernommen hat. Dadurch, und auch durch die Weltmeisterschaft von der U21, hat er – auch in seiner Persönlichkeit – nochmal einen Riesenschritt gemacht und viel Selbstvertrauen getankt. Auch bei uns im Training ist er viel mutiger geworden und nimmt sich seine Aktionen mittlerweile einfach, was als Mittelmann unglaublich wichtig ist.

Nils Lichtlein von den Füchsen Berlin im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Wie schätzen Sie denn die deutsche Auswahl und ihre Chancen bei der EM im Allgemeinen ein?



Wir müssen ehrlich sein: Auf dem Papier kommen wir sicherlich erst nach den Top-Drei, die ja auch immer wieder genannt werden. Dennoch glaube ich, dass wir eine gute Mischung haben – aus älteren, aber auch jüngerer und vielleicht etwas unerfahrenen Spielern, die aber eine Überraschung im Turnier werden können. Du musst in den ersten Spielen einen Flow aufbauen, die Menschen mitnehmen und eine Begeisterung entfachen – dann kannst du auch Spiele gewinnen, von denen man das vorher nicht erwartet hätte.



Neben Nils Lichtlein spielen noch sechs weitere Füchse die EM, darunter der Schwede Max Darj und die beiden Dänen Hans Lindberg und Mathias Gidsel. Welcher Ihrer Mitspieler hat die größten Titelchancen?



Ich glaube, das sind Hans und Mathias, die mit den Dänen einfach eine überragende Truppe haben. Die haben in der Breite fast zwei Nationalmannschaften in einer. Zwar müssen auch sie ihre Spiele erst einmal gewinnen, aber auf dem Papier sind sie der größte Favorit.

Die Füchse Mathias Gidsel (l.) und Hand Lindberg (r.) im Trikot der dänischen Nationalmannschaft

Und wie groß war der Trash Talk innerhalb der Füchse-Kabine in den vergangenen Wochen? Mussten Sie als Kapitän zwischenzeitlich einschreiten und schlichten?



Einschreiten musste ich zum Glück noch nicht. Wir hatten mit den Füchsen aber ehrlich gesagt auch so viele Spiele, dass bis vor kurzem niemand mit dem Kopf bei der EM war. Dann wurde Weihnachten gefeiert und jetzt konzentrieren sich die Jungs auf ihre Nationalmannschaften.



Abschließend wünschen wir uns von Ihnen noch eine Ansage im Stile eines Kapitäns. Wer wird Europameister und warum?



Ich glaube, dass es Dänemark wird, weil die Mannschaft einfach so unglaublich gut und breit aufgestellt ist. Und ich glaube, dass wir mit Deutschland mindestens ein Zwischenrundenspiel mit der Chance aufs Halbfinale bekommen – quasi eine Art Viertelfinale. Das wäre wichtig.



Vielen Dank für das Gespräch.



Das Interview führten Karsten Steinmetz und Jakob Lobach.



Sendung: rbb24, 08.01.2024, 21:45 Uhr