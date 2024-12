Handball Handball: Gislason beruft WM-Kader, Lichtlein einziger Füchse-Spieler Stand: 17.12.2024 13:06 Uhr

Nils Lichtlein vom Handball-Bundesligist Füchse Berlin kann auf die Teilnahme bei der Weltmeisterschaft Kroatien, Dänemark und Norwegen vom 14. Januar bis 2. Februar hoffen. Der 22 Jahre alte Spielmacher wurde von Bundestrainer Alfred Gislason in den 19-köpfigen vorläufigen Kader berufen, wie der Deutsche Handball-Bund mitteilte.



U21-Weltmeister Lichtlein hatte vor gut einem Jahr sein Debüt bei den Herren gegeben und an der Europameisterschaft im Januar 2024 teilgenommen. Spätestens am Morgen des ersten Spiels gegen Polen (15. Januar) muss Gislason den endgültigen Kader der 18 Spieler benennen.

Lichtlein erwartet MRT-Termin

Mit Nils Lichtlein, Max Beneke und erstmals auch Tim Freihöfer hatten drei Füchse-Spieler zum 35er-Kader gehört, aus dem Bundestrainer Gislason seine WM-Fahrer auswählte.



Der 22 Jahre alte Lichtlein hatte sich in der Bundesliga bei der Niederlage seiner Füchse am Montag bei der SG Flensburg-Handewitt allerdings erst kürzlich an der Schulter verletzt. Seinen MRT-Termin hat er am Dienstag, wie Gislason sagte.

Gislason setzt auf bewährte Kräfte

"Wir haben ein schlagkräftiges Aufgebot zusammen, mit dem wir am 3. Januar in die Vorbereitung starten werden und bei der WM angreifen wollen", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes. Mindestziel des Olympia-Zweiten beim Turnier in Dänemark, Kroatien und Norwegen ist das Viertelfinale.



Gislason setzt dabei auf bewährte Kräfte. Von den Silbermedaillengewinnern von Paris fehlen lediglich Kai Häfner, der seine Auswahl-Karriere nach den Sommerspielen beendet hatte, und Tim Hornke nach einem langen Verletzungsausfall. Dagegen steht Christoph Steinert trotz eines vor rund fünf Wochen erlittenen Mittelhandbruchs im Kader.



Das bewährte Aufgebot wird komplettiert durch Lukas Zerbe, Timo Kastening, Franz Semper, Nils Lichtlein und den dritten Torwart Joel Birlehm. Formal muss das WM-Aufgebot erst am Morgen des 15. Januar, dem Tag des deutschen Auftaktspiels gegen Polen, bei der technischen Besprechung benannt werden. Gislason kann dann bis zu 18 Spieler nominieren, aus denen zu jedem Spiel 16 Akteure ausgewählt werden müssen.



Die DHB-Auswahl trifft in der WM-Vorrunde neben Polen noch auf die Schweiz und Tschechien. Die drei besten Teams der Gruppe erreichen die Hauptrunde.

